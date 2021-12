O εντυπωσιακός τερματισμός των Μπότας και Οκόν (vid)

O Βάλτερι Μπότας και Εστεμπάν Οκόν έδωσαν μια τρομερή μονομαχία στο τέλος του GP Σαουδικής Αραβίας, χαρίζοντάς μας ένα εντυπωσιακό photo finish.

Το φινάλε του GP Σαουδικής Αραβίας ήταν ιδιαίτερα συναρπαστικό, με τους Βάλτερι Μπότας της Mercedes και Eστεμπάν Οκόν της Alpine να δίνουν μια φοβερή μονομαχία. Παρά το γεγονός πως δεν από τη μετάδοση δεν είδαμε καθόλου τη μάχη πέρα από τον τερματισμό, βίντεο έκαναν την εμφάνισή τους στα social media.

Για την ιστορία, ο Μπότας είχε καλύτερη έξοδο στην τελευταία στροφή από τον οδηγό της Alpine και έχοντας το slipstream και το DRS κατάφερε να προσπεράσει την τελευταία στιγμή και να ανέβει στο βάθρο. Η κίνηση αυτή απέτρεψε από την ομάδα του Ένστον το δεύτερο συνεχόμενο βάθρο της από το 2013 όταν ονομαζόταν ακόμα Lotus.

Ο Οκόν ήταν πολύ απογοητευμένος από το γεγονός πως έχασε το βάθρο στο νήμα και μετά τον αγώνα δεν έκρυψε τα συναισθήματά του: «Είναι δύσκολο, νιώθω πολύ άσχημα. Τα δώσαμε όλα, ξεκάθαρα. Είναι απογοητευτικό γιατί είχαμε την 3η θέση για όλο τον αγώνα. Η ομάδα έκανε καταπληκτική δουλειά με το στήσιμο του μονοθεσίου. Παρακαλώ πολύ δεν θέλω να με πιέσετε με τις ερωτήσεις γιατί θα βάλω τα κλάματα».

Η 3η θέση του Μπότας έφερε πολύ σημαντικούς βαθμούς στη Mercedes για το Πρωτάθλημα Κατασκευαστών. Σε συνδυασμό με τη νίκη του Λιούις Χάμιλτον, η διαφορά από τη Red Bull Racing ανέβηκε στους 28 βαθμούς.

Δείτε το βίντεο με το photo finish των Μπότας και Οκόν.

So, so close to a second podium of the season for @OconEsteban!@ValtteriBottas got him on the line #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/fYaONE7EPm