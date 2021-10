Μπότας και Χάκινεν ενώνουν τις δυνάμεις τους στο Race of Champions (vid)

Οι Βάλτερι Μπότας και Μίκα Χάκινεν ενώνουν τις δυνάμεις τους για το επόμενο Race of Champions, που θα διεξαχθεί στις αρχές του 2022.

Έπειτα από έναν χρόνο αναμονής, το Race of Champions επιστρέφει στις 5-6 Φεβρουαρίου όπου και θα διεξαχθεί στην Πιτέα της Σουηδίας. Η πανδημία της Covid-19 επηρέασε τον θεσμό, που δεν διοργανώθηκε φέτος. Στο Race of Champions συμμετέχουν πασίγνωστα ονόματα από όλες τις μορφές του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με τις ομάδες να αποτελούνται από δύο οδηγούς.

Στο επερχόμενο Race of Champions, η ομάδα της Φινλανδίας θα αποτελείται από τους Βάλτερι Μπότας και Μίκα Χάκινεν. Οι δύο οδηγοί ευελπιστούν να κατακτήσουν το μεγάλο βραβείο, έχοντας σκληρό ανταγωνισμό.

Ο νυν οδηγός της Mercedes και μελλοντικός της Alfa Romeo, Βάλτερι Μπότας, μίλησε για το Race of Champions. «Έχουμε γίνει καλοί φίλοι με τον Μίκα, οπότε είμαι πολύ χαρούμενος που είναι teammate του και θα εκπροσωπήσουμε τη Φινλανδία στο Race of Champions. Όμως μετά πρέπει να αναμετρηθούμε ως αντίπαλοι και να κερδίσουμε ο ένας τον άλλο ατομικά. Θα είναι πολύ διασκεδαστικό για τους οπαδούς, όποιος κι αν κερδίσει».

Από τη μεριά του, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής της Formula 1 το 1998 και 1999, Μίκα Χάκινεν δήλωσε: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ και πάλι και επιτέλους θα διαγωνιστώ στο Race of Champions. Θα είναι κάτι το πολύ διαφορετικό και είναι πολύ απολαυστικό να οδηγώ στο χιόνι και τον πάγο. Θα κάνω προπόνηση στο σπίτι μου στη Φινλανδία».

Απέναντί τους στο Race of Champions του 2022 θα έχουν οδηγούς όπως ο 9 φορές νικητής των 24 Ωρών Λε Μαν, Τομ Κρίστενσεν, τον 9 φορές Πρωταθλητή του WRC, Σεμπαστιέν Λεμπ, και τους πατέρα και γιο Σόλμπεργκ. Τα αυτοκίνητα με τα οποία θα αγωνιστούν οι οδηγοί στο Race of Champions είναι τα μια Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport, ένα SuperCar Lite rallycross και ένα ηλεκτρικό FIA RX2e car.

