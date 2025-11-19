Η ΒΙΚΟΣ έδωσε ροή και δύναμη στον γυναικείο αθλητισμό στο GWomen Sports Summit 2025



Με το σύνθημα «Together. Stronger. Unstoppable.», το 4ο GWomen Sports Summit έλαβε χώρα στις 10 Νοεμβρίου στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Και φέτος, το Gazzetta Women έφερε κοντά σημαντικές προσωπικότητες από τον αθλητισμό, την πολιτική και τα media, ανοίγοντας τη συζήτηση γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις, προτείνοντας λύσεις και ενισχύοντας τη φωνή των γυναικών που αγωνίζονται εντός και εκτός γηπέδων.

Στο μότο του φετινού GWomen Summit, δίπλα στο «Together. Stronger. Unstoppable.», η ΒΙΚΟΣ ήρθε να προσθέσει το «Thirsty for More». Πώς; Δίνοντας μας μια ιδέα από το πώς θα ήταν να λάβουμε και εμείς συμμετοχή σε έναν κορυφαίο αθλητικό θεσμό στίβου, να τερματίσουμε πρώτοι, να πάρουμε μετάλλιο, να διακριθούμε μεταξύ κορυφαίων αθλητών.

Το Photo Booth της ΒΙΚΟΣ, στο φουαγιέ του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, ήταν για τους παρευρισκόμενους του GWomen Sports Summit 2025 η πιο θερμή και δυναμική υποδοχή στο σύμπαν του γυναικείου αθλητισμού.

Η διαδικασία ήταν τόσο απλή και fun:

Οι καλεσμένοι πόζαραν στην κάμερα της ΒΙΚΟΣ.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός προηγμένου προγράμματος τεχνητής νοημοσύνης, έβλεπαν τη μορφή τους στην πιο αθλητική της εκδοχή.

Να τερματίζει, να ανεβαίνει στο βάθρο των πρωταθλητών, να κατακτά την πρωτιά.



Φαντάζεστε να είχατε βγει πρώτοι ανάμεσα σε κορυφαίους δρομείς; Εμείς είδαμε πώς θα ήταν. Και όπως λένε για τα περισσότερα επιτεύγματα, αν μπορείς να το φανταστείς, μπορείς και να το πετύχεις.

Η ΒΙΚΟΣ έκανε για εμάς το πρώτο βήμα. Μας έβαλε στον πειρασμό να το φανταστούμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο χέρι μας!

H ΒΙΚΟΣ στηρίζει τις γυναίκες αθλήτριες όλο τον χρόνο: Τις ενυδατώνει και τους δίνει ένα boost δροσιάς για να συνεχίσουν την προπόνηση με ροή και συνέπεια.

Ως εκ τούτου, δεν θα μπορούσε να μην προσφέρει και στο συνέδριο γυναικείου αθλητισμού το πολυτιμότερο αγαθό: Το νερό. Κάθε ομιλητής/ομιλήτρια και αθλητής/αθλήτρια που παρευρέθηκε στο GWomen Sports Summit 2025 για να στηρίξει τον γυναικείο αθλητισμό είχε σύμμαχο την ΒΙΚΟΣ, που μας ξεδιψά και μας δροσίζει σε κάθε μικρή ή μεγάλη στιγμή.