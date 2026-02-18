Οι κεντρικές του Παναθηναϊκού και του Πανιωνίου στο Gwomen: «Είναι ιστορικοί ημιτελικοί, μια γιορτή του βόλεϊ που θέλουμε να ζήσουμε με την ψυχή μας»

Μιλάμε για το βόλεϊ γυναικών που και εσείς το ξέρετε καλύτερα από όλους μας, πως πέρασε δύσκολα

χρόνια σε σημείο που ομάδες κατάφερναν να βγαίνουν Ευρώπη και να αναγκάζονταν να μην δηλώνουν συμμετοχή λόγω οικονομικών προβλημάτων. Και τώρα βλέπουμε δύο Ελληνικές ομάδες στον ημιτελικό του Challenge Cup και τον Ολυμπιακό στα Play Offs του Champions League. Όλη αυτή την αλλαγή πως την ζείτε εσείς;

Χατζηευστρατιάδου: «Ήταν μια χρονική μετάβαση που πήρε και αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα για να

αναρρώσει, ωστόσο εγώ βλέπω από την μεριά μου πως και οι ομάδες και οι αθλήτριες κάνουν μεγάλη

προσπάθεια για να προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Προσωπικά ο στόχος μου ήταν από μικρό παιδί να

μπορέσουμε να βρεθούμε σε μια τέτοια διοργάνωση ανεξαρτήτως την ομάδα για την οποία

αγωνιζόμαστε, πόσω μάλλον να δώσουμε και ένα παράδειγμα στις νεότερες γενιές. Στα νεότερα κορίτσια

τα οποία μας βλέπουν από την τηλεόραση, έρχονται στο γήπεδο και αγαπάνε αυτό που κάνουν αυτές και

αυτό που κάνουμε και εμείς».

Εσύ Τζίνα το έχει ζήσει ακόμα περισσότερο γιατί έμεινες στην Ελλάδα. Η Μαρία (Νομικού) έφυγε πιο

νωρίς στο εξωτερικό, ενώ εσύ έζησες περισσότερο τις δύσκολες στιγμές...

Λαμπρούση: «Ναι όντως το έζησα. Εκείνη την περίοδο που η Μαρίε έφυγε ήμασταν αρκετά χαμηλά και

σε επίπεδο και σε οργάνωση παραγοντική ουσιαστικά των ομάδων, αλλά άργησε πάρα πολύ να ανέβει το

επίπεδο χρόνο με τον χρόνο. Ουσιαστικά όταν εγώ πήγα στην Γαλλία κατάλαβα ποιο είναι το

πραγματικό επίπεδο που μπορείς να παίξεις. Πως είναι η οργάνωση έξω. Μετά μόλις επέστρεψα χρόνο με

τον χρόνο γινόταν καλύτερο και πιο δυνατό πρωτάθλημα. Θεωρώ πως έχουν γίνει μεγάλα βήματα και οι

ομάδες δείχνουν μέχρι που μπορούν να φτάσουν και σε ποιο επίπεδο μπορούν να παίξουν και να

ανταγωνιστούν ομάδες με μεγαλύτερα μπάτζετ και ονόματα και βλέπουμε πως μπορούν να

αντεπεξέλθουν σε πολύ καλό επίπεδο».

Παπαγεωργίου: «Εγώ θέλω να συμπληρώσω πως εγώ όταν ξεκινούσα ακόμα πιο μικρή στην Volley

League άκουγα για τον Ευρωπαϊκό αθλητισμό, για τις μεγάλες ομάδες σε Ιταλία, Γαλλία και σε όλα τα

μεγάλα πρωταθλήματα σε τι επίπεδο βρίσκονται. Και πλέον είμαι χαρούμενη γιατί πολλές ομάδες στην

Ελλάδα δεν ξεχωρίζουν και εμείς δεν λέμε να βγούμε στο εξωτερικό για να βρούμε κάποια πράγματα

γιατί μπορείς να τα βρεις και στην χώρα μας. Είτε αυτό είναι η οργάνωση, είτε να διεκδικείς πράγματα

στην Ευρώπη, είτε είναι οι παραστάσεις είτε είναι το επίπεδο. Τόσο των αθλητριών, τις συμπαίκτριες που

θα έχεις, όσο και των προπονητών που έρχονται. Δηλαδή είμαι χαρούμενη που η Ελλάδα είναι πλέον

μέρος αυτού του Ευρωπαϊκού αθλητισμού και δεν είναι μόνο στον χάρτη. Δεν θεωρώ πως πολλές ομάδες

της Λίγκας μας δεν είναι γνωστές, δεν έχουν σημαντικό ρόλο στην Ευρώπη στο άκουσμά τους».

Νομικού: «Εγώ ευτυχώς δεν το έζησα αυτό το κακό. Έφυγα αρκετά μικρή, ήμουν 18 και δεν το έζησα

αυτό που πέρασαν τα κορίτσια. Και πραγματικά μέσα μου χαίρομαι που δεν το έζησα, αλλά από την άλλη

λυπάμαι για την όλη κατάσταση που βίωσαν αυτά τα κορίτσια. Μπόρεσα να δω το επίπεδο, κατάφερα να

μάθω πράγματα, να δω ότι το βόλεϊ δεν είναι μόνο “ωραία έχεις ταλέντο, παίζεις σε όλες τις ομάδες,

ωραία έλα εδώ να σε ξεζουμίσουμε και να παίξεις παντού”. Είδα μία βάση, είδα μία οργάνωση και

κατάφερα και ελπίζω να καταφέρω να το περάσω και στο μέλλον στα νεότερα κορίτσια. Βλέπω αυτή την στιγμή πως το επίπεδο και στην Ελλάδα, αυτό που είπαν και οι προηγούμενες πως έχει ανέβει, είναι

υψηλότερο και πραγματικά μπορούμε να ανταγωνιστούμε ομάδες στην Ευρώπη. Και στο αθλητικό θέμα,

το πως δηλαδή μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικές και στο θέμα το οργανωτικό. Πλέον πολλές ομάδες

όπως οι συγκεκριμένες δύο (Πανιώνιος, Παναθηναϊκός), έχουν φτάσει σε πολύ καλό επίπεδο

οργάνωσης».

Τι είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε περισσότερο βάση μιλώντας για δύο ελληνικές ομάδες σε έναν

ημιτελικό Ευρωπαϊκής οργάνωσης. Δηλαδή πόσο σημαντικό είναι να μην υπάρχει μόνο το ταλέντο αλλά

να υπάρχει ένα προπονητικό επιτελείο το οποίο να μπορεί να εκμεταλλευτεί το υλικό που έχει και τους

παράγοντες να το υποστηρίξουν οικονομικά, αλλά και οι υποδομές σε όλα τα επίπεδα;

Νομικού: «Είναι όλα μαζί. Είναι η πυραμίδα, αν δεν έχει την βάση, στην κορυφή δεν φτάνεις ποτέ. Αν δεν

έχεις κάποια βασικά στοιχεία σε κάποια ομάδα δεν μπορείς να τα καταφέρεις. Θες να φτάσεις ψηλά; Δεν

λες “άντε πάμε αμέσως στην κορυφή”. Αν δεν έχεις τις βάσεις σου και δεν πας σιγά σιγά βήμα βήμα να

φτάσεις εκεί που θες να φτάσεις, εκεί που έχεις ορίσει ως στόχο, δεν γίνεται. Αν δεν έχεις την οικονομική

βάση, αν δεν έχεις ανθρώπους που νοιάζονται για το άθλημα, διοίκηση που να γνωρίζουν κιόλας τον

χώρο γιατί πολύ δύσκολα βρίσκεις ανθρώπους που να γνωρίζουν το βόλεϊ και μετά πάει βάση. Το

προπονητικό σταφ οι αθλήτριες σου και οτιδήποτε το περιτριγυρίζουν, από τους φροντιστές, από όλους

όσους έχουν να κάνουν με την ομάδα».

Παπαγεωργίου: «Εγώ θεωρώ πως το ταλέντο από μόνο του δεν λείπει από καμία ομάδα. Δηλαδή ακόμα

και σε χαμηλότερες κατηγορίες αν ψάξεις θα βρεις παίκτριες με ταλέντο. Το θέμα είναι το τάιμινγκ αυτού

του ταλέντου. Να βρεθούν δηλαδή οι αθλητές που έχουν το ταλέντο, στα σωστά χέρια στο σωστό χρονικό

σημείο. Αυτό είναι το δύσκολο στην Ελλάδα. Γιατί δεν είναι το ταλέντο από όπου ξεκινάς, αλλά το τι θα

συναντήσεις και εννοώ ομάδες, ανθρώπους, προπονητές που μπορούν να σε υποστηρίξουν και στην καλή

σου και στην κακή σου ημέρα και να πάρουν αυτό το ταλέντο σου και να το αξιοποιήσουν στο μέγιστο,

τότε δεν έχεις κάτι να ζηλέψεις από πολλούς αθλητές που βλέπεις και λες “πω να ήμουν και εγώ έτσι”. Το

θέμα είναι να είσαι και λίγο τυχερός και είτε πιστεύεις είτε όχι στην τύχη να είναι καλές οι συνθήκες

γύρω σου. Αυτό θεωρώ ότι λείπει από την Ελλάδα. Γιαυτό μιλάω για θέμα τύχης γιατί δεν είναι όλοι οι

σύλλογοι έτσι, ούτε όσοι άνθρωποι βρεθούν στον δρόμο σου είναι σωστά διαβασμένοι».

Χατζηευστρατιάδου: «Και νομίζω πως βασικό συστατικό της επιτυχίας είναι και το σταφ που υπάρχει σε

μία ομάδα. Δηλαδή από φροντιστή του γηπέδου, τον φυσιοθεραπευτή που μπορεί δυστυχώς να μην

δίνουμε μεγάλη έμφαση αλλά είναι το άλφα και ωμέγα, όπως και ο γυμναστής σε μία ομάδα. Γιατί

δυστυχώς ή ευτυχώς το σώμα μας είναι καταπονημένο, υπάρχουν τραυματισμοί σε κάθε ομάδα και αυτοί

είναι οι άνθρωποί μας, η δεύτερή μας οικογένεια. Οπότε παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο τον οποίο πρέπει

να επιβραβεύουμε και να εκτιμούμε και να επενδύουν και οι ομάδες σε αυτό και δεν πρέπει να το

ξεχνάμε».

Λαμπρούση: «Όλοι αυτοί είναι οι αφανείς ήρωες. Πραγματικά όταν τελειώνει μια χρονιά ευχαριστείς τις

συμπαίκτριες, το προπονητικό επιτελείο και την διοίκηση, αλλά πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι κάθονται

και διπλάσιες ώρες από εμάς, μας περιμένουν να μας φροντίσουν για να είμαστε έτοιμοι στα παιχνίδια.

Γιατί αυτή είναι η ζωή μας, αυτή είναι η δουλειά μας και είναι όλα μια αλυσίδα. Και όσον αφορά το

ταλέντο πραγματικά αυτό σταματάει αν δεν το επεξεργαστείς σωστά. Είναι σαν το διαμάντι».

Έχουμε δύο ιστορικά παιχνίδια. Πως τα περιμένετε, πως τα ζείτε λίγες μέρες πριν ξεκινήσουν;

Παπαγεωργίου: «Σίγουρα είναι στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Σε όλους μας γιατί ξέρεις πως; πως

υπάρχει, εμείς παίζουμε ένα παιχνίδι αύριο Κυπέλλου (η συνέντευξη δόθηκε πριν τα παιχνίδια του

Κυπέλλου), το ίδιο και ο Πανιώνιος. Κάθε μέρα προετοιμάζεσαι για την επόμενη και άρα δεν ξεκινάς από

σήμερα και λες “έχω τον Πανιώνιο σε έξι ή εφτά μέρες”. Είναι οι απαιτήσεις έτσι. Από εκεί και πέρα

είναι ένα γεγονός που νομίζω πως όλοι ανυπομονούμε. Είμαστε σίγουροι πως θα γίνει μία μάχη».