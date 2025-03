Μίρα Αντρέεβα: Το νέο... αστέρι της WTA που κατακτά κορυφές

Μπορεί να διανύει το 17ο έτος της ζωής της, ωστόσο η Μίρα Αντρέεβα έχει παρουσιάσει ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο εντός των γραμμών του court. Πέρα από την ωριμότητα στο παιχνίδι της, η οποία γίνεται πολλές φορές εμφανής στα παιχνίδια της, η ίδια διαθέτει κάποια ιδανικά χαρακτηριστικά τα οποία με την απαραίτητη δουλειά μπορούν να την φτάσουν έως την κορυφή του κόσμου.

Η νεαρή τενίστρια έχει αποδείξει πως από πολύ μικρή έχει μάθει να διαχειρίζεται δύσκολες καταστάσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο τελικός της Κυριακής (16/3), όπου για να φτάσει στην κατάκτηση του τίτλου χρειάστηκε ν' ανατρέψει το εις βάρος της σκορ κόντρα στην Νο.1 του κόσμου. Για να το πετύχει αυτό, η Μίρα Αντρέεβα απέφυγε τα πολλά αβίαστα λάθη, με τις επιστροφές της από το backhand να είναι πολύ σταθερές και συνάμα πιεστικές.

Πέρα από τα παραπάνω γνωρίσματα η Νο.6 του κόσμου έχει στην... φαρέτρα της ένα ισχυρό forehand, αλλά και την ικανότητα να προσαρμόζει το παιχνίδι της ανάλογα με την αντίπαλο που έχει απέναντί της. Είναι γρήγορη και σε συνδυασμό με τη δύναμη που βάζει στα χτυπήματά της γίνεται αρκετά επικίνδυνη για τις άλλες παίκτριες, ειδικότερα στις σκληρές επιφάνειες οι οποίες ευνοούν το γρήγορο παιχνίδι.

Athleticism. Court coverage. Creativity.



Mirra Andreeva is something special.



Going to be very fun watching her for years to come.#TennisParadise pic.twitter.com/zGGydzWupp