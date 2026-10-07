Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση των Κρητικών έχει ως εξής: «Είμαι ενθουσιασμένη, με τη νέα εμπειρία στον ΟΦΗ» τονίζει ο 23χρονη (1/1/2003) Κολομβιανή επιθετικός, Maria Ximena Llerena Daza, που ενισχύει την επίθεση του ΟΦΗ, στο πρωτάθλημα, της Α' Εθνικής ποδοσφαίρου γυναικών.

Η Χιμένα, πανηγύρισε πέρσι την άνοδο στην Α' Εθνική με την ομάδα του Πύργου, βάζοντας 26 γκολ. Ενώ, έχει αγωνιστεί ακόμη, στον Παναιτωλικό.

Στον ΟΦΗ, έκανε ντεμπούτο στον αγώνα με την Κηφισιά (1-2) και ήταν εκείνη που έδωσε την ασίστ στη Νικόλ Ριμπάνσκα για να σκοράρει

«Είμαι πολύ χαρούμενη και ενθουσιασμένη για αυτή τη νέα εμπειρία στον ΟΦΗ και στην Ελλάδα. Από την πρώτη μέρα ένιωσα πολύ όμορφα και πραγματικά μέλος της ομάδας. Μου αρέσει πολύ το κλίμα, η δουλειά που κάνουμε καθημερινά και η πόλη. Η συμμετοχή στην Α’ Εθνική ήταν ένας μεγάλος μου στόχος και είμαι πολύ χαρούμενη που έχω πλέον αυτή την ευκαιρία. Ανυπομονώ να δουλέψω σκληρά, να βοηθήσω την ομάδα και να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε προπόνηση και κάθε αγώνα. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία και ανυπομονώ να ζήσω αυτή τη νέα πρόκληση με τον ΟΦΗ» ανέφερε η Χιμένα».