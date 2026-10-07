Γεωργία, πώς είναι να παίζεις απέναντι στις back-to-back πρωταθλήτριες Ευρώπης;

Η Εθνική Γυναικών δεν είναι πια η ομάδα που μπαίνει στο γήπεδο απλώς για να σταθεί απέναντι σε έναν ισχυρό αντίπαλο. Τα τελευταία χρόνια με τον Βασίλη Σπέρτο στο τιμόνι της έχει αρχίσει να χτίζει τη δική της ταυτότητα, να πιστεύει περισσότερο στις δυνατότητές της και να κοιτάζει στα μάτια ομάδες που μέχρι πρότινος έμοιαζαν απλησίαστες.

Η αναμέτρηση της Γαλανόλευκης (9/10) απέναντι στην back to back πρωταθλήτρια Ευρώπης Αγγλίας αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση, αλλά και μια ευκαιρία να φανεί πόσο έχει προχωρήσει αυτή η προσπάθεια. Η Γεωργία Χαλατσογιάννη, μιλώντας στο GWomen, εξηγεί τι έχει αλλάξει στην ομάδα, γιατί δεν υπάρχει φόβος απέναντι στις Lionesses ,αλλά και πόσο σημαντικό είναι το καλό κλίμα στα αποδυτήρια.



Βλέπουμε ότι η Ελλάδα, υπό τις οδηγίες του Βασίλη Σπέρτου, έχει αλλάξει πρόσωπο. Θα λέγαμε ότι έχει ανέβει σκαλοπάτι. Εσύ ποιο πιστεύεις ότι είναι το κλειδί;

«Γενικά, νομίζω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Το άθλημα όσο πάει ανεβαίνει, ειδικά στην Ελλάδα. Πλέον έχουμε αποκτήσει περισσότερη εμπειρία, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές μας. Πάνω σε αυτό θέλουμε να συνεχίσουμε να χτίζουμε, ώστε να έχουμε μια ανοδική πορεία. Επίσης, θεωρώ πως έχουμε αποκτήσει μια αγωνιστική ταυτότητα, η οποία βασίζεται στην πίστη στις δυνατότητές μας. Κλειδί είναι και το καλό κλίμα μεταξύ των παικτριών».

Όταν έμαθες ότι κληρωθήκατε με την εθνική Αγγλίας το καλοκαίρι, πώς αισθάνθηκες ως Γεωργία;

«Σίγουρα η Αγγλία είναι μια ομάδα με μεγάλη ποιότητα, εμπειρία και ένταση σε αγωνιστικό επίπεδο. Είναι για εμάς μεγάλη τιμή που παίζουμε με μια ομάδα σαν αυτή. Ωστόσο, θεωρώ ότι μπορούμε να είμαστε έτοιμες να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους ομάδες. Εγώ είμαι έτοιμη να δώσω το 100% για την ομάδα και να τη βοηθήσω να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο μπορεί».

Είναι ένα ματς που... φοβάσαι;

«Όχι, θεωρώ ότι καμία από την ομάδα δεν είναι φοβισμένη και ούτε θα βγούμε στο γήπεδο για να αμυνθούμε. Εμείς θα προσπαθήσουμε να επιβάλουμε το παιχνίδι μας και να δείξουμε και τα δικά μας δυνατά σημεία».

Πιστεύεις ότι είναι ένα ματς-τεστ για την Εθνική Γυναικών, ώστε να δούμε σε τι επίπεδο βρισκόμαστε;

«Θεωρώ ότι είναι ένα ματς στο οποίο θα δούμε τις δυνατότητές μας απέναντι σε ένα κορυφαίο επίπεδο».

Τι θα θεωρούσες προσωπική επιτυχία, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα;

«Προσωπική επιτυχία θα θεωρούσα να δώσουμε όλες οι παίκτριες το 100% των δυνατοτήτων μας, να ακολουθήσουμε το δικό μας αγωνιστικό πλάνο, να επιβάλουμε και εμείς τα δικά μας στοιχεία και να δείξουμε αυτά που δουλεύουμε τόσο καιρό».

Είναι ένα ματς στο οποίο αναμένεται να πέσουν πολλά φώτα. Προσοχή που δεν λαμβάνει συχνά η Εθνική Γυναικών. Εσύ πώς το βλέπεις;

«Εννοείται ότι θέλουμε τον κόσμο δίπλα μας, για να έχουμε τη στήριξή του σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να συνεχίσουμε να αναδεικνύουμε τη δυναμική και το επίπεδο του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα».

Γνωρίζω πως η παίκτρια με την οποία ανυπομονείς να παίξεις είναι η Λόρεν Τζέιμς. Υπάρχει κάποια που θεωρείς πιο επικίνδυνη;

«Πολλές, πέρα από τη Λόρεν Τζέιμς, αλλά κάθε παίκτρια είναι ξεχωριστή και διαθέτει τεράστια ποιότητα. Οπότε δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποια».

Έρχονται παίκτριες που είναι σταρ και αντιμετωπίζονται όπως οι άνδρες ποδοσφαιριστές, κάτι που δυστυχώς δεν συμβαίνει στη χώρα μας. Έχουν βγει μπροστά για πολλά ζητήματα και έχουν αποκτήσει βήμα, όπως η Λούσι Μπρονζ και η Χάνα Χάμπτον. Τις θεωρείς πρότυπα;

«Εννοείται, γιατί θεωρώ ότι έχουν συμβάλει πολύ στην ανάπτυξη του αθλήματος, καθώς βλέπουμε πόσο ανεβαίνει τα τελευταία χρόνια. Έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό και θεωρώ ότι θα έπρεπε να είναι πρότυπα για όλες μας».

Θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Παρατηρώ ότι οι περισσότερες ποδοσφαιρίστριες, δεν ξέρω αν το κάνεις κι εσύ, δεν παρακολουθούν τόσο το γυναικείο ποδόσφαιρο, αλλά προτιμούν να βλέπουν ανδρικό.

«Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια έχει αρχίσει να αλλάζει αυτό. Γιατί σιγά σιγά υπάρχουν τα μέσα από τα οποία μπορούμε να το παρακολουθήσουμε. Πολλές φορές θέλουμε να δούμε αγώνες, αλλά δεν μπορούμε...».