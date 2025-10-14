Η Μίλι Μπράιτ ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την εθνική ομάδα της Αγγλίας, κλείνοντας έναν κύκλο γεμάτο επιτυχίες. Στα 32 της χρόνια, η έμπειρη αμυντικός φεύγει από τη διεθνή σκηνή έχοντας γράψει το όνομά της δίπλα σε θρύλους όπως ο Μπόμπι Μουρ, ως μία από τις λίγες που φόρεσαν το περιβραχιόνιο στον τελικό Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Μπράιτ δεν ήταν ποτέ η παίκτρια που κυνηγούσε τα φώτα. Μιλούσε κυρίως μέσα στο γήπεδο με τις δυνατές μονομαχίες, την αποφασιστικότητα και το ήθος της. Ήταν καταλυτική στην κατάκτηση του Euro 2022, όπου σήκωσε το τρόπαιο μαζί με την Λία Γουίλιαμσον, και καθοδήγησε την ομάδα ως αρχηγός στον τελικό του Μουντιάλ 2023 στην Αυστραλία, λίγες μόλις εβδομάδες μετά από εγχείρηση στο γόνατο.

Μέτρησε 88 συμμετοχές και όταν ένιωσε ότι δεν μπορούσε να δώσει το 100% ψυχικά και σωματικά, επέλεξε να αποσυρθεί πριν το Euro 2025 μια απόφαση που δίχασε, αλλά δείχνει το πόσο σοβαρά έπαιρνε το ρόλο της. «Ήμουν ήρεμη με την απόφασή μου», είχε αναφέρει.

Η Τσέλσι, στην οποία ανήκει από το 2014, είναι ίσως η μεγάλη κερδισμένη από την αποχώρησή της από την εθνική. Η Μπράιτ φεύγει αφήνοντας πίσω της όχι μόνο τρόπαια και νίκες, αλλά κυρίως ένα νέο πρότυπο για το τι σημαίνει ηγεσία. Η θέση της στην καρδιά των φιλάθλων είναι σίγουρη. Και η επόμενη γενιά κεντρικών αμυντικών της Αγγλίας όπως οι Λε Τισιέ, Άσπιν, Ρέιντ, Μόργκαν και φυσικά η Γουίλιαμσον έχουν ήδη παραλάβει τη σκυτάλη.