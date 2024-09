«Open Doors»: Η νέα εκστρατεία κατά των διακρίσεων και του σεξισμού, που έφθασε μέχρι τη Βουλή των Λόρδων

Πριν τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών 2023 μεταξύ Ισπανίας και Αγγλίας, ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, κάλεσε τις γυναίκες να «ωθήσουν τις πόρτες προς την εξουσία» στην προσπάθειά τους για ισότητα. «Εσείς έχετε τη δύναμη να αλλάξετε τα πράγματα στο ποδόσφαιρο. Διαλέξτε τους σωστούς τρόπους και κάντε το. Έχετε τη δύναμη να πείσετε τους άνδρες για το τι πρέπει να κάνουμε και τι όχι.»

Έναν μήνα μετά από αυτά τα πολυσυζητημένα και αρκετά αμφιλεγόμενα σχόλια, ο οργανισμός Women in Football, που εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο, ξεκίνησε την εκστρατεία «Open Doors». Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην ενσωμάτωση της διαφορετικότητας στην ηγεσία των εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών και κυρίως την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια. Η εκστρατεία θέτει ως ζήτημα τον περιορισμό της θητείας του εκάστοτε προέδρου, ενώ προτείνει δράσεις κατά του σεξισμού στους χώρους εργασίας.

Σύμφωνα με την «Guardian», μετά από ένα χρόνο έρευνας, το Women in Football κατάφερε να φτάσει μέχρι τη Βουλή των Λόρδων, όπου πραγματοποιήθηκε η συζήτηση για το πλάνο και τους στόχους της πρωτοβουλίας. Σε αυτή συμμετείχαν η πρόεδρος της Football Association, Ντέμπι Χιούιτ, και η πρόεδρος του Women in Football, Εμπρού Κοξάλ, τονίζοντας τη σημασία της διαφορετικότητας στα διοικητικά συμβούλια των ομάδων.

Το Open Doors έχει ήδη βρει μεγάλη ανταπόκριση σε συλλόγους και ομοσπονδίες, ειδικά στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παρά το ότι οι νόπιοι έχουν «αγκαλιάσει» την πρωτοβουλία, όπως αναφέρει η ίδια η Χάρισον, είναι απογοητευτικό για τις γυναίκες το να πρέπει συνεχώς να διεκδικούν την ισότητα στις διοικήσεις του ποδοσφαίρου, ενώ σε άλλους τομείς το ζήτημα έχει προχωρήσει περισσότερο.

Football campaign for boardroom diversity opens doors at House of Lords https://t.co/jPPrKeemCh