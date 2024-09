Women's Champions League: Οι «16» που θα... ριχτούν στη μάχη του τίτλου

Τα 16 εισιτήρια για της φάση των ομίλων του Champions League γυναικών «κλείδωσαν». Η κάτοχος του τίτλου, Μπαρτσελόνα θα κληθεί να υπερασπιστεί το «στέμμα» της απέναντι σε πολύ ισχυρές αντιπάλους και προηγούμενες νικήτριες, όπως οι Λυών, Άρσεναλ και Βόλφσμπουργκ.

Εξαιρετικά υπολογίσιμες οι Τσέλσι, Μπάγερν και Σίτι, που στο παρελθόν έφτασαν στην... πηγή χωρίς όμως να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης. Ανάμεσα σε παλιές γνώριμες του θεσμού, οι πρωτοεμφανιζόμενες, Γαλατάσαραϊ και Χάμαρμπι, θα ψάξουν να βρουν τα πατήματά τους και να διεκδικήσουν το καλύτερο δυνατό στο ντεμπούτο τους στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Class of 2024/25: locked in 🔐



Meet the contenders 🗞👇#UWCL