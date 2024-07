Η Forest Women αγωνίζεται επί του παρόντος στην National League North, την τρίτη κατηγορία του ποδοσφαίρου γυναικών της Αγγλίας, αλλά κάνει βήματα με στόχο την άνοδο στα «μεγάλα σαλόνια».

Ο σύλλογος ανακοίνωσε τα πλάνα του που στόχο έχουν η ομάδα γυναικών να γίνει πλήρως επαγγελματική ώστε να έρθει η άνοδος «στην Championship και στη συνέχεια το WSL (Γυναικεία Super League)».

Σύμφωνα με τα όσα γνωστοποιήθηκαν θα έρθει «σημαντική επένδυση σε ιατρικές, εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υποστήριξης».

Καθώς η Φόρεστ μεταβαίνει στο να είναι πλήρως επαγγελματική ομάδα και σε επίπεδο γυναικών, ο σύλλογος λέει ότι θα έχει 18 παίκτριες πλήρους απασχόλησης στα βιβλία του την επόμενη σεζόν «με έναν μικρό αριθμό παικτριών μερικής απασχόλησης».

Την επόμενη σεζόν, η Φόρεστ θα παίξει 11 εντός έδρας αγώνες στο City Ground 30.000 θέσεων, έχοντας παίξει τον πρώτο της αγώνα πρωταθλήματος στο γήπεδο τον Οκτώβριο του 2021.

Το κανονικό τους σπίτι ήταν το Grange Park χωρητικότητας 1.500 θέσεων, το οποίο μοιράζονται με μη League Long Eaton United.

Την περασμένη περίοδο, η Φόρεστ τερμάτισε τρίτη στο National League North, 12 βαθμούς πίσω από την πρώτη Νιούκαστλ Γιουνάιτεντ.

