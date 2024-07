Η αρχηγός της εθνικής Αγγλίας Λία Γουίλιαμσον μιλά για «αύριο» των ποδοσφαιριστριών

Η αρχηγός της εθνικής Αγγλίας Λία Γουίλιαμσον πιστεύει ότι οι Lionesses άλλαξαν τη δυναμική του ποδοσφαίρου γυναικών στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφού προσέλκυσαν αριθμό θεατών ρεκόρ -87.000- στο στάδιο Γουέμπλεϊ στη νίκη τους με 2-1 στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα επί της Γερμανίας το 2022.

Παρόλο που οι αγώνες ποδοσφαίρου των συλλόγων τους προσελκύουν πλέον μεγάλο πλήθος κόσμου, η πολύπειρη άσος θεωρεί ότι υπάρχουν ακόμη πολλοί τομείς για βελτίωση. Υποστηρίζει -για παράδειγμα- ότι η βελτίωση του μισθολογικού πακέτου για τις γυναίκες ποδοσφαιρίστριες θα ανακούφιζε την ανάγκη της να κάνει άλλα σχέδια έκτακτης ανάγκης για εργασία, την στιγμή που αποφασίσει να αποσυρθεί. Ελπίζει όμως ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν με την πάροδο του χρόνου και ότι οι γυναίκες ποδοσφαιριστές θα έχουν καλύτερο μέλλον.

«Τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα τώρα και θέλω να πιστεύω ότι η επιτυχία μας στο Euro έπαιξε ρόλο σε αυτό. Ο τελικός έμοιαζε με σημείο καμπής-87.000 άνθρωποι στο Γουέμπλεϊ για εμάς. Υπάρχουν ορισμένα στοιχεία του γυναικείου παιχνιδιού που πρέπει να καλύψουν τη διαφορά. Δεν κερδίζω αρκετά χρήματα για να αποσυρθώ μετά την καριέρα μου ως παίκτρια, οπότε εξακολουθώ να στοχεύω να ολοκληρώσω τις σπουδές μου στη λογιστική, σε περίπτωση που χρειαστώ κάτι για να καταφύγω. Το γυναικείο παιχνίδι πρέπει να αναπτυχθεί ακόμη, αλλά όταν αγωνίζομαι στην Άρσεναλ, έχουμε 35.000 θεατές, περισσότερους από ορισμένες ομάδες της πρώτης κατηγορίας ανδρών. Είμαι πικρόχολη; Δεν υπάρχει λόγος. Ελπίζω απλώς η επόμενη γενιά να μην έχει να αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα».

