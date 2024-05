Η Μπαρτσελόνα θα πρέπει να βρει έναν τρόπο να ξεπεράσει τον πιο επιτυχημένο σύλλογο στο ποδόσφαιρο γυναικών, εάν θέλει να επεκτείνει την κυριαρχία των τελευταίων ετών. Ο καταλανικός σύλλογος θα παίξει στον τέταρτο συνεχόμενο τελικό του στη διοργάνωση των «αστεριών» το Σάββατο (25/05) στο Μπιλμπάο εναντίον της πολυνίκη του θεσμού σε επίπεδο γυναικών Λυών.

🇪🇸 The 2024 #UWCL FINAL IS SET 🇫🇷



Barcelona vs Lyon: who will lift the trophy in Bilbao? 🏆#UWCLfinal pic.twitter.com/fhCuQexuDd