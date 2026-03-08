«Δεν χρειάζεται να διαλέξεις μόνο ένα όνειρο!»: Τέσσερις αθλήτριες στο επιχειρείν
Δεν μιλάμε για τις γυναίκες που διαβάζεις στα βιβλία ή βλέπεις στις ταινίες, ούτε για τις ηρωίδες της αγαπημένης σου σειράς. Μιλάμε για τις γυναίκες γύρω μας, που κάθε μέρα γράφουν τη δική τους ιστορία, συνδυάζοντας την ένταση των γηπέδων με τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα. Αυτές που δεν περιμένουν σενάρια ή χειροκροτήματα, αλλά φτιάχνουν τα δικά τους όνειρα και τα κάνουν πράξη.
Στο GWomen παρουσιάζουμε τέσσερις τέτοιες γυναίκες, τη βολεϊμπολίστρια Ανθή Βασιλαντωνάκη και τις μπασκετμπολίστριες Κριστίν Ανιγκουέ, Δανάη Καμμένου και Μαρία Κατσαμούρη. Αθλήτριες που βρίσκονται χρόνια στο χώρο του πρωταθλητισμού, γεμάτες πάθος και αφοσίωση, που αποφάσισαν να βάλουν την ίδια ενέργεια και επιμονή στα προσωπικά τους όνειρα και στις δικιές τους επιχειρήσεις.
Από τη μόδα και το ελαιόλαδο μέχρι τον τουρισμό και τη δημιουργία περιεχομένου, αυτές οι γυναίκες δείχνουν ότι δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος, ούτε ένα μόνο όνειρο. Κάθε project που αναλαμβάνουν, κάθε ιδέα που φέρνουν στη ζωή, είναι μια επέκταση της προσωπικότητάς τους και της φιλοδοξίας τους.
Αυτές είναι γυναίκες που δεν περιορίζονται στο ρόλο τους ως αθλήτριες και αποτελούν και την έμπνευση που χρειάζεσαι σήμερα για να σκεφτείς: «Γιατί να σταματήσω σε έναν μόνο στόχο;»
Ας τις γνωρίσουμε.
Κριστίν Ανιγκουέ: Από το παρκέ του WNBA στη δημιουργία του δικού της fashion brand
Η Κριστίν Ανιγκουέ είναι μια αθλήτρια-σχεδιάστρια μόδας, με καριέρα που αγγίζει την κορυφή σε Αμερική και Ευρώπη. Από το NCAA μέχρι το WNBA, όπου επιλέχθηκε στο Νο.9 του Draft το 2019 από τις Κονέκτικατ Σαν, αγωνίστηκε επίσης στις Λος Άντζελες Σπαρκς, Ντάλας Γουινγκς, Φοίνιξ Μέρκιουρι και Σικάγο Σκάι, ενώ παράλληλα έπαιξε σε κορυφαίες ευρωπαϊκές διοργανώσεις όπως η EuroLeague και το EuroCup.
Σήμερα αγωνίζεται στον Αθηναϊκό Qualco, με ύψος 1,93 και εντυπωσιακή παρουσία στη ρακέτα, ξεχωρίζοντας για την αποφασιστικότητα και το δυναμισμό της. Η Κριστίν ανήκει σε εκείνη τη γενιά αθλητριών που δεν περιορίζονται σε έναν μόνο ρόλο. Η προσωπικότητα και η δημιουργικότητά της ξεφεύγουν από τα όρια του γηπέδου, αποδεικνύοντας πως το ταλέντο και η φιλοδοξία μπορούν να εκφραστούν σε πολλαπλά πεδία.
Παράλληλα με την καριέρα της στο μπάσκετ, δημιούργησε το δικό της fashion brand, το KA Originals, που εστιάζει σε bespoke νυφικά και custom δημιουργίες για ιδιαίτερες περιστάσεις. Για την Κριστίν, η ένταση και η αφοσίωση που την έκαναν να ξεχωρίσει στα παρκέ συνεχίζονται τώρα σε κάθε νέο της όνειρο.
«Δημιουργώ κομμάτια που είναι απόλυτα προσωπικά και φτιαγμένα πάνω στη γυναίκα που θα τα φορέσει», εξηγεί. «Κάθε ρούχο χτίζεται γύρω από το σώμα της, την ιστορία της και τη στιγμή που πρόκειται να ζήσει».
Η ιδέα γεννήθηκε ενώ αγωνίζεται ακόμη ως επαγγελματίας αθλήτρια.
«Στην αρχή ήταν απλώς ένα δημιουργικό project για να εκφράσω μια άλλη πλευρά του εαυτού μου πέρα από το μπάσκετ, με τον καιρό όμως εξελίχθηκε σε μια πραγματική επιχείρηση».
Η ίδια ξεκίνησε αρχικά να ντύνει και να στιλάρει αθλήτριες, δημιουργώντας μοναδικά looks, κάτι που τελικά την οδήγησε στον σχεδιασμό custom κομματιών και στη δημιουργία του δικού της brand. Ένα από τα στοιχεία που την ενέπνευσαν περισσότερο ήταν η εμπειρία της ως ψηλή γυναίκα στον χώρο της μόδας.
«Με ύψος 1,93 ξέρω πόσο δύσκολο είναι για ψηλές γυναίκες να βρουν ρούχα που εφαρμόζουν σωστά, γι’ αυτό σχεδιάζω κομμάτια που σέβονται τις αναλογίες του σώματος»
Για την Ανιγκουέ, ο κόσμος του αθλητισμού και της επιχειρηματικότητας έχουν περισσότερα κοινά απ’ όσα φαίνονται, «Η πειθαρχία και η ανθεκτικότητα είναι τα στοιχεία που με βοήθησαν περισσότερο. Ως επαγγελματίας αθλήτρια μαθαίνεις να προετοιμάζεσαι, να δουλεύεις καθημερινά και να ξεπερνάς δυσκολίες».
Όπως εξηγεί, το να χτίζεις μια επιχείρηση μοιάζει πολύ με την προετοιμασία για έναν μεγάλο αγώνα, «Χρειάζεται στρατηγική, προετοιμασία και συνεργασία. Σχεδιάζεις, εκτελείς, προσαρμόζεσαι και εξελίσσεσαι».
Σήμερα βρίσκεται σε μια φάση ανάπτυξης του brand της, με στόχο να επεκτείνει το KA Originals bridal και να συνεχίσει να δημιουργεί κομμάτια που συνδυάζουν ποιότητα, προσωπικότητα και αυθεντικότητα.
Και όπως λέει η ίδια:
«Δεν χρειάζεται να διαλέξεις μόνο ένα όνειρο. Ο αθλητισμός σου διδάσκει αυτοπεποίθηση, πειθαρχία και ηγεσία, στοιχεία που μπορούν να σε βοηθήσουν να χτίσεις κάτι σημαντικό και πέρα από το γήπεδο».
Ανθή Βασιλαντωνάκη: Από το βόλεϊ στον κόσμο του τουρισμού
Η Ανθή Βασιλαντωνάκη είναι από τις πιο δυνατές παρουσίες του ελληνικού βόλεϊ. Με ύψος, δύναμη και εκρηκτικό παιχνίδι, ξεχώρισε σε κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, από την Ιταλία μέχρι την Τουρκία, κερδίζοντας τίτλους και σεβασμό σε κάθε γήπεδο. Σε ηλικία 18 ετών άφησε την Ελλάδα για να κυνηγήσει το όνειρό της και έκτοτε δεν σταμάτησε να εξελίσσεται.
Παράλληλα με τις επιτυχίες της στο βόλεϊ, η Ανθή έκανε τα πρώτα της βήματα στον επιχειρηματικό κόσμο, επενδύοντας στον τουρισμό με ένα ξενοδοχείο, μια απόφαση που συνδύασε προσωπικό ενδιαφέρον και στρατηγική σκέψη για το μέλλον.
«Η επιχείρηση “μου” είναι ξενοδοχείο, οπότε δραστηριοποιούμαι στον τουρισμό. Η ιδέα υπήρχε από μικρή, με έμπνευση από την οικογένεια και τον κοντινό μου κύκλο. Το βλέπω και σαν στρατηγική κίνηση, αφού ο αθλητισμός, καλώς ή κακώς, δεν διαρκεί για πάντα».
Η επιχειρηματική κίνηση της Ανθής Βασιλαντωνάκη δεν ήταν αποτέλεσμα ενός τυχαίου σχεδίου καθώς ξεκίνησε από μια φιλική συζήτηση με την πρώην διεθνή πασαδόρο, Αθηνά Παπαφωτίου και γρήγορα μετατράπηκε σε συνεργασία.
«Ήταν πάνω σε μια από τις αμέτρητες συζητήσεις και ιδέες που κάνουμε με τη φίλη μου Αθηνά», θυμάται η ίδια. «Μου ανέφερε πως σκεφτόταν να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο κομμάτι και, ξέροντας ότι κι εγώ έψαχνα επενδυτικές επιλογές, αποφασίσαμε να γίνουμε συνεργάτιδες. Αυτό που με βοήθησε να πω τόσο εύκολα το “ναι”, εκτός από την Αθηνά, ήταν και οι άλλοι δύο συνεργάτες μας, ο Δημήτρης και ο Γιώργος, οι οποίοι μας καθοδήγησαν από την αρχή και συνεχίζουν να το κάνουν».
Η μετάβαση στον επιχειρηματικό κόσμο δεν ήταν ξένη εμπειρία, καθώς οι αξίες που έμαθε μέσα από τον πρωταθλητισμό γίνονται κομμάτι της καθημερινότητας της επιχείρησής της, «Ένα από τα στοιχεία που βλέπω να μεταφέρονται από τον αθλητισμό στην επιχείρηση είναι η συνεργασία και η εύκολη προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον», εξηγεί.
«Σαν αθλήτριες έχουμε μάθει να συνεργαζόμαστε για να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και να προσαρμοζόμαστε γρήγορα σε νέες συμπαίκτριες, προπονητές ή συνθήκες».
Για την Ανθή, είτε πρόκειται για αγώνα είτε για τη διαχείριση μιας επιχείρησης, το ζητούμενο παραμένει ίδιο, να δημιουργήσεις μια εμπειρία που θα απολαύσει το κοινό, «Στο βόλεϊ προετοιμάζεις έναν αγώνα, ενώ στην επιχείρηση προετοιμάζεις ένα δωμάτιο, μια εμπειρία. Και στις δύο περιπτώσεις θέλουμε να είμαστε όσο πιο σωστές και “τέλειες” γίνεται, ώστε ο κόσμος να απολαύσει αυτό που έχουμε να προσφέρουμε», λέει.
Και όπως σε κάθε μεγάλο παιχνίδι, η υποστήριξη γύρω της είναι καθοριστική, «Δεν είναι εύκολο. Στο επίπεδο του πρωταθλητισμού οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και η αφοσίωση της αθλήτριας παίζει καθοριστικό ρόλο. Νιώθω όμως τυχερή που έχω τόσο υποστηρικτικούς συνεργάτες και φίλους. Το support system πίσω από κάθε αθλήτρια είναι πολύ σημαντικό, αντίστοιχα και στις επιχειρήσεις».
Με την εμπειρία της να τη συνοδεύει, η Ανθή στέλνει και ένα μήνυμα σε κάθε γυναίκα που θέλει να ακολουθήσει και τον επιχειρηματικό δρόμο:
«Αν πέτυχες στον αθλητισμό, έχεις ήδη υπομονή, επιμονή, δημιουργικότητα και δουλειά. Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην φοβάσαι»
Και στο τέλος, όπως πάντα, όλα συνοψίζονται σε μία φράση που δεν χρειάζεται εξήγηση, «Νιώθω δυνατή που είμαι γυναίκα αθλήτρια στο επιχειρείν».
Από το παρκέ στο ελαιόλαδο: Η Δανάη Καμμένου δημιουργεί το Liokastro
Η Δανάη Καμμένου είναι μια αθλήτρια που έχει μάθει να χτίζει τη διαδρομή της βήμα βήμα. Με πολυετή παρουσία στα ελληνικά παρκέ και σημαντική εμπειρία στην Α1, έχει καθιερωθεί ως μια παίκτρια που ξεχωρίζει για το αξιόπιστο σουτ της, αλλά κυρίως για τον δυναμισμό και την ηγετική της παρουσία μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συνεχίζει να αγωνίζεται στην Α2 με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, διεκδικώντας μαζί με την ομάδα της την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία.
Την Καμμένου την χαρακτηρίζουν η αποφασιστικότητα, η ένταση με την οποία παίζει κάθε φάση, αλλά και η δίψα για νίκη που δεν σβήνει ποτέ. Με εμπειρία, πάθος και μεράκι, έχει καταφέρει να σταθεί στα ελληνικά γήπεδα με αξιοπρέπεια, επιτυχία και σεβασμό. Είναι μια αθλήτρια που δεν φοβάται τις προκλήσεις, με ποιότητα, ταλέντο και μια διαρκή ανάγκη για εξέλιξη.
Ίσως γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να μεταφέρει αυτή τη νοοτροπία και εκτός γηπέδου. Η ίδια είναι συνιδρύτρια της Methonean Terra, της εταιρείας πίσω από το premium brand ελαιολάδου Liokastro, μια προσπάθεια που γεννήθηκε μέσα από αγάπη για τον τόπο και πίστη στην αξία της ελληνικής γης.
Για την Καμμένου, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο.
«Για μένα το ελαιόλαδο δεν είναι “άλλο ένα προϊόν” στο ράφι. Είναι γεύση, μνήμη, τρόπος ζωής. Είναι εκείνη η μικρή καθημερινή τελετουργία που ξεκινά από τη γη, περνά από το τραπέζι και φτάνει μέχρι το πώς φροντίζεις τους ανθρώπους σου. Με το Liokastro θέλουμε να δώσουμε σε αυτή την αξία μια σύγχρονη, premium έκφραση που να στέκεται επάξια στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό».
Η ιδέα της επιχείρησης γεννήθηκε μέσα από κοινές σκέψεις και συζητήσεις με τον σύντροφό της, όμως πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε ένα συγκεκριμένο όραμα. Ένα project που, όπως λέει η ίδια, χτίζεται με τον ίδιο τρόπο που χτίζεται και μια αγωνιστική σεζόν.
«Το Liokastro το χτίζουμε όπως μια σεζόν στο μπάσκετ, μέρα με τη μέρα, με πλάνο και υπομονή».
Η φιλοσοφία αυτή δεν είναι τυχαία. Η πειθαρχία, η συνέπεια και η αντοχή στις δυσκολίες είναι στοιχεία που η Καμμένου κουβαλά από τον αθλητισμό και που πλέον αποτελούν οδηγό και στην επιχειρηματική της διαδρομή.
Όπως εξηγεί, στον αθλητισμό, όπως και στο επιχειρείν, τίποτα δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη.
«Στον αθλητισμό δεν έχει σημασία μόνο το ταλέντο. Σημασία έχει τι κάνεις όταν δεν σε βλέπει κανείς, στις προπονήσεις, στην κούραση, στις μέρες που δεν είσαι καλά. Αυτό ακριβώς είναι και το επιχειρείν. Είναι αποφάσεις, μικρές διορθώσεις, επανάληψη και βελτίωση. Και πάνω απ’ όλα… διάρκεια».
Το μήνυμα που στέλνει σε κάθε νέα γυναίκα που θέλει να τα καταφέρει και στα δύο πεδία είναι ξεκάθαρο, «Δεν χρειάζεται να περιμένεις την «τέλεια στιγμή».
«Να ξεκινήσεις, να εμπιστευτείς τη διαδικασία και να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνη σου. Να βρεις ανθρώπους που σε πιστεύουν και σε στηρίζουν, να ζητάς βοήθεια και να βάζεις προτεραιότητες. Αλλά το πιο σημαντικό, να μην περιορίζεις τα όνειρά σου για να χωρέσουν στις προσδοκίες των άλλων».
«Αν αντέχεις μια δύσκολη προπόνηση, μπορείς να αντέξεις και τη διαδρομή του να χτίζεις τη ζωή σου όπως την θέλεις», λέει η Δανάη.
Με αυτή τη φιλοσοφία, η ίδια αποδεικνύει ότι η δύναμη και η αφοσίωση που απαιτεί το παρκέ μπορούν να γίνουν ο κινητήριος μοχλός για κάθε τολμηρό όνειρο, μέσα και έξω από τον αθλητισμό.
Και ίσως αυτή να είναι και η ουσία της διαδρομής της, είτε στο παρκέ είτε στον επιχειρηματικό κόσμο, η Δανάη Καμμένου συνεχίζει να παίζει με την ίδια φιλοσοφία, πίστη στη δουλειά, υπομονή και διάθεση να δημιουργεί κάτι που θα έχει πραγματική αξία.
Το storytelling της Μαρίας Κατσαμούρη
Η Μαρία Κατσαμούρη δεν είναι απλώς μια μπασκετμπολίστρια με παρουσία στα μεγαλύτερα ελληνικά γήπεδα, είναι μια δημιουργός που παίζει με τους κανόνες της ίδιας της ζωής. Από τον ΠΑΟΚ, τον Αθηναϊκό μέχρι και τον Ολυμπιακό, έχει αφήσει τη σφραγίδα της. Πτυχιούχος παιδαγωγικών, με εμπειρία στα μεγαλύτερα παρκέ του ελληνικού αλλά και ευρωπαϊκού μπάσκετ, η Μαρία συνδυάζει τη στρατηγική σκέψη με τη δημιουργικότητα, και αυτή η διττή της φύση γίνεται η κινητήρια δύναμη, σε ό,τι καταπιάνεται.
Έτσι γεννήθηκε το The Content Diary, η δική της «πλατφόρμα έκφρασης» στον κόσμο των social media, όπου η κάθε εικόνα, το κάθε βίντεο και η κάθε ιστορία που δημιουργεί, φέρει την προσωπική της υπογραφή.
«Η σκέψη υπήρχε μέσα μου καιρό. Ο αθλητισμός μου έδωσε πολλά, αλλά ήθελα κάτι που να έχει τη δική μου υπογραφή», λέει, και αυτό το «κάτι» δεν είναι απλώς μια επιχείρηση, είναι η μεταφορά της προσωπικότητάς της στον ψηφιακό χώρο.
Η Μαρία φέρνει στο επιχειρείν ό,τι αγαπά στο μπάσκετ, πειθαρχία, συνέπεια, υπομονή και το βλέμμα στη λεπτομέρεια. «Όπως στο γήπεδο, έτσι και στο δημιουργικό κομμάτι, χτίζεις, δοκιμάζεις, βελτιώνεσαι. Η νίκη δεν είναι πάντα το σκορ, είναι η εξέλιξη, η αφοσίωση, η δική σου έκφραση», εξηγεί.
Κάθε project στο The Content Diary αντιμετωπίζεται σαν ένα παιχνίδι στρατηγικής, με σχέδιο, αφοσίωση και δημιουργικό θάρρος.
«Υπάρχει κάποιες φορές αμφισβήτηση, ειδικά όταν είσαι νέα κοπέλα στην επιχειρηματικότητα. Γι’ αυτό φροντίζω η δουλειά μου να μην αφήνει κανένα περιθώριο αμφιβολίας και στα σωστά περιβάλλοντα μπορείς πραγματικά να ανθίσεις».
Αυτό που κάνει τη Μαρία μοναδική είναι η ικανότητά της να συνδέει το πάθος με την ουσία. Δεν δημιουργεί απλώς περιεχόμενο, δημιουργεί εμπειρίες που μιλούν, εμπνέουν και μένουν. Η επιχείρησή της δεν είναι μόνο επαγγελματική πρόκληση, είναι καλλιτεχνική αποτύπωση της ίδιας, «Μην περιμένεις την τέλεια στιγμή. Ξεκίνα. Δούλεψε με πάθος και εμπιστεύσου τη διαδικασία», λέει σε κάθε νέα δημιουργό που θέλει να συνδυάσει όνειρο και δράση.
Η Μαρία Κατσαμούρη συνεχίζει στα γήπεδα και στον ψηφιακό κόσμο, δείχνοντας ότι η δημιουργικότητα και η πειθαρχία μπορούν να συνυπάρξουν, να εξελιχθούν και να δώσουν ζωή σε κάτι που δεν υπήρχε πριν, όπως κάθε μεγάλο παιχνίδι που μένει αξέχαστο.
Τελικά όχι, δε χρειάζεται να διαλέξεις μόνο ένα όνειρο
Τέσσερις γυναίκες, τέσσερις διαφορετικοί δρόμοι, αλλά η ίδια φιλοσοφία, να μην περιορίζεις τα όνειρά σου. Η Κριστίν Ανιγκουέ παίρνει την πειθαρχία του WNBA και τη μετατρέπει σε bespoke νυφικά, η Ανθή Βασιλαντωνάκη φέρνει την ένταση των γηπέδων στον τουρισμό, η Δανάη Καμμένου χτίζει κάθε σταγόνα Liokastro με την ίδια ακρίβεια που σκοράρει τρίποντα, και η Μαρία Κατσαμούρη φέρνει τη στρατηγική του μπάσκετ στο δικό της δημιουργικό περιεχόμενο.
Όλες τους αποδεικνύουν ότι μπορείς να παίζεις δυνατά, να δημιουργείς και να επιχειρείς ταυτόχρονα γιατί η ζωή δεν χρειάζεται να χωράει σε ένα μόνο όνειρο.
Και αν η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας μας θυμίζει κάτι, είναι ότι πίσω από κάθε επιτυχία υπάρχουν γυναίκες που τολμούν, δημιουργούν, εμπνέουν και αποδεικνύουν ότι η δύναμη, η φαντασία και η επιμονή δεν έχουν όρια.
