«Δεν χρειάζεται να διαλέξεις μόνο ένα όνειρο!»: Τέσσερις αθλήτριες στο επιχειρείν

Από το παρκέ στο ελαιόλαδο: Η Δανάη Καμμένου δημιουργεί το Liokastro

Η Δανάη Καμμένου είναι μια αθλήτρια που έχει μάθει να χτίζει τη διαδρομή της βήμα βήμα. Με πολυετή παρουσία στα ελληνικά παρκέ και σημαντική εμπειρία στην Α1, έχει καθιερωθεί ως μια παίκτρια που ξεχωρίζει για το αξιόπιστο σουτ της, αλλά κυρίως για τον δυναμισμό και την ηγετική της παρουσία μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα συνεχίζει να αγωνίζεται στην Α2 με τον Κρόνο Αγίου Δημητρίου, διεκδικώντας μαζί με την ομάδα της την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία.

Την Καμμένου την χαρακτηρίζουν η αποφασιστικότητα, η ένταση με την οποία παίζει κάθε φάση, αλλά και η δίψα για νίκη που δεν σβήνει ποτέ. Με εμπειρία, πάθος και μεράκι, έχει καταφέρει να σταθεί στα ελληνικά γήπεδα με αξιοπρέπεια, επιτυχία και σεβασμό. Είναι μια αθλήτρια που δεν φοβάται τις προκλήσεις, με ποιότητα, ταλέντο και μια διαρκή ανάγκη για εξέλιξη.

Ίσως γι’ αυτό τα τελευταία χρόνια αποφάσισε να μεταφέρει αυτή τη νοοτροπία και εκτός γηπέδου. Η ίδια είναι συνιδρύτρια της Methonean Terra, της εταιρείας πίσω από το premium brand ελαιολάδου Liokastro, μια προσπάθεια που γεννήθηκε μέσα από αγάπη για τον τόπο και πίστη στην αξία της ελληνικής γης.

Για την Καμμένου, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα προϊόν, αλλά κάτι πολύ βαθύτερο.

«Για μένα το ελαιόλαδο δεν είναι “άλλο ένα προϊόν” στο ράφι. Είναι γεύση, μνήμη, τρόπος ζωής. Είναι εκείνη η μικρή καθημερινή τελετουργία που ξεκινά από τη γη, περνά από το τραπέζι και φτάνει μέχρι το πώς φροντίζεις τους ανθρώπους σου. Με το Liokastro θέλουμε να δώσουμε σε αυτή την αξία μια σύγχρονη, premium έκφραση που να στέκεται επάξια στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό».

Η ιδέα της επιχείρησης γεννήθηκε μέσα από κοινές σκέψεις και συζητήσεις με τον σύντροφό της, όμως πολύ γρήγορα μετατράπηκε σε ένα συγκεκριμένο όραμα. Ένα project που, όπως λέει η ίδια, χτίζεται με τον ίδιο τρόπο που χτίζεται και μια αγωνιστική σεζόν.

«Το Liokastro το χτίζουμε όπως μια σεζόν στο μπάσκετ, μέρα με τη μέρα, με πλάνο και υπομονή».

Η φιλοσοφία αυτή δεν είναι τυχαία. Η πειθαρχία, η συνέπεια και η αντοχή στις δυσκολίες είναι στοιχεία που η Καμμένου κουβαλά από τον αθλητισμό και που πλέον αποτελούν οδηγό και στην επιχειρηματική της διαδρομή.

Όπως εξηγεί, στον αθλητισμό, όπως και στο επιχειρείν, τίποτα δεν έρχεται από τη μία μέρα στην άλλη.

«Στον αθλητισμό δεν έχει σημασία μόνο το ταλέντο. Σημασία έχει τι κάνεις όταν δεν σε βλέπει κανείς, στις προπονήσεις, στην κούραση, στις μέρες που δεν είσαι καλά. Αυτό ακριβώς είναι και το επιχειρείν. Είναι αποφάσεις, μικρές διορθώσεις, επανάληψη και βελτίωση. Και πάνω απ’ όλα… διάρκεια».

Το μήνυμα που στέλνει σε κάθε νέα γυναίκα που θέλει να τα καταφέρει και στα δύο πεδία είναι ξεκάθαρο, «Δεν χρειάζεται να περιμένεις την «τέλεια στιγμή».

«Να ξεκινήσεις, να εμπιστευτείς τη διαδικασία και να θυμάσαι ότι δεν χρειάζεται να τα κάνεις όλα μόνη σου. Να βρεις ανθρώπους που σε πιστεύουν και σε στηρίζουν, να ζητάς βοήθεια και να βάζεις προτεραιότητες. Αλλά το πιο σημαντικό, να μην περιορίζεις τα όνειρά σου για να χωρέσουν στις προσδοκίες των άλλων».

«Αν αντέχεις μια δύσκολη προπόνηση, μπορείς να αντέξεις και τη διαδρομή του να χτίζεις τη ζωή σου όπως την θέλεις», λέει η Δανάη.

Με αυτή τη φιλοσοφία, η ίδια αποδεικνύει ότι η δύναμη και η αφοσίωση που απαιτεί το παρκέ μπορούν να γίνουν ο κινητήριος μοχλός για κάθε τολμηρό όνειρο, μέσα και έξω από τον αθλητισμό.

Και ίσως αυτή να είναι και η ουσία της διαδρομής της, είτε στο παρκέ είτε στον επιχειρηματικό κόσμο, η Δανάη Καμμένου συνεχίζει να παίζει με την ίδια φιλοσοφία, πίστη στη δουλειά, υπομονή και διάθεση να δημιουργεί κάτι που θα έχει πραγματική αξία.