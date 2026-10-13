ADDAX RALLY 2026 MOTODYNAMICS RALLY TEAM: Ο επόμενος ορίζοντας οδηγεί στην άμμο

Το ADDAX RALLY είναι η αρχή μιας νέας διαδρομής. Η συνέχεια… θα είναι ακόμη μεγαλύτερη.

Υπάρχουν αγώνες που ξέρεις τι σε περιμένει. Και υπάρχουν αγώνες που σε οδηγούν έξω από τα γνώριμα. Σε ένα τερέν εντελώς καινούργιο, όπου ο ρυθμός αλλάζει, η τεχνική δοκιμάζεται και κάθε χιλιόμετρο κρύβει μια νέα πρόκληση.

Για τη MOTODYNAMICS RALLY TEAM, η στιγμή για αυτή τη νέα πρόκληση έφτασε.

Ο κορυφαίος αναβάτης Rally της ομάδας, Κίμων Καράμπελας, ταξιδεύει στο Μαρόκο για να πάρει μέρος στο ADDAX RALLY 2026, σε ένα αγωνιστικό πεδίο που μέχρι σήμερα παραμένει άγνωστο: την άμμο.

Από τις 25 έως τις 30 Οκτωβρίου, στην περιοχή της Merzouga, η MOTODYNAMICS RALLY TEAM κάνει το πρώτο της βήμα στο desert rally, με τον Κίμωνα Καράμπελα να εκπροσωπεί την ελληνική ομάδα με τη Yamaha Ténéré.

Περίπου 1.800 χιλιόμετρα διαδρομών, πέντε ημέρες αγώνα, άμμος, πέτρες και αμμόλοφοι. Ένα τερέν που αλλάζει συνεχώς τον ρυθμό και απαιτεί διαφορετική τεχνική, νέες γραμμές και απόλυτη προσαρμογή, μετατρέποντας κάθε χιλιόμετρο σε μια νέα εμπειρία.

Το ADDAX RALLY είναι για τον ΚΙΜΩΝΑ και τη MOTODYNAMICS RALLY TEAM ένα ακόμη βήμα στην αγωνιστική μας πορεία και η αρχή μιας νέας εμπειρίας. Ένας τρόπος να δοκιμάσουμε τα όριά μας σε ένα διαφορετικό τερέν, να αποκτήσουμε πολύτιμη εμπειρία και να προσθέσουμε μια ακόμη σελίδα στην ιστορία της ομάδας.

Και όταν μπροστά σου ανοίγεται ένας ορίζοντας γεμάτος άμμο, δεν κοιτάς μόνο τον επόμενο αμμόλοφο. Κοιτάς ακόμα πιο μακριά.