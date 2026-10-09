Dacia Sandero Stepway και Jogger Hybrid 155: Στην Ελλάδα από 21.900 ευρώ

Τα Dacia Sandero Stepway και Jogger αποκτούν πλήρως υβριδικό σύστημα 155 ίππων και αυτόματο κιβώτιο, μαζί με ανανεωμένη εμφάνιση και εξοπλισμό.

Τα ανανεωμένα Dacia Sandero Stepway και Jogger έφτασαν στην ελληνική αγορά με το νέο πλήρως υβριδικό σύστημα Hybrid 155 και αυτόματο κιβώτιο. Το Sandero Stepway αποκτά για πρώτη φορά full hybrid έκδοση, με τιμή εκκίνησης 21.900 ευρώ, ενώ το επταθέσιο Jogger Hybrid 155 ξεκινά από 28.400 ευρώ.

Οι νέες εκδόσεις συνοδεύονται από αλλαγές στην εξωτερική σχεδίαση, αναβαθμισμένο ψηφιακό εξοπλισμό και νέα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης.

Πώς λειτουργεί το Hybrid 155

Το νέο υβριδικό σύστημα συνδυάζει έναν τετρακύλινδρο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1,8 λίτρων, απόδοσης 109 ίππων, με έναν ηλεκτροκινητήρα 50 ίππων και μια μίζα/γεννήτρια υψηλής τάσης. Η μπαταρία έχει χωρητικότητα 1,4 kWh και τάση 230V, ενώ η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 155 ίππους.

Το αυτόματο κιβώτιο λειτουργεί χωρίς συμβατικό συμπλέκτη και διαθέτει τέσσερις σχέσεις για τον βενζινοκινητήρα και δύο για την ηλεκτρική κίνηση.

Σύμφωνα με τη Dacia, τα δύο μοντέλα εκκινούν πάντα ηλεκτρικά και μπορούν να κινούνται αμιγώς ηλεκτρικά για έως το 80% του χρόνου οδήγησης στην πόλη. Η εταιρεία αναφέρει επίσης μείωση της κατανάλωσης έως 40%, σε σύγκριση με αντίστοιχο συμβατικό κινητήρα ανάλογης απόδοσης.

Επιδόσεις και κατανάλωση

Το Sandero Stepway Hybrid 155 επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 8,3 δευτερόλεπτα και από τα 80 στα 120 χλμ./ώρα σε 6,1 δευτερόλεπτα. Για το Jogger Hybrid 155, οι αντίστοιχοι χρόνοι είναι 9 και 6,5 δευτερόλεπτα.

Η ανακοινωμένη μέση κατανάλωση διαμορφώνεται στα 4,3 λίτρα/100 χλμ. και για τα δύο μοντέλα.

Νέα εμφάνιση και οθόνη 10 ιντσών

Τα Sandero Stepway και Jogger υιοθετούν τη νέα LED φωτιστική υπογραφή της Dacia, με το χαρακτηριστικό αντεστραμμένο «Τ» εμπρός. Τα φωτιστικά σώματα συνδέονται οπτικά με τη νέα μάσκα μέσω μιας λεπτής γραμμής με λευκά στοιχεία τύπου pixel, ενώ ανασχεδιασμένος είναι και ο εμπρός προφυλακτήρας. Στο πίσω μέρος, τα LED φωτιστικά αποκτούν επίσης νέα σχεδίαση.

Στην καμπίνα, οι νέοι αεραγωγοί ακολουθούν το μοτίβο του αντεστραμμένου «Τ». Το νέο σύστημα πολυμέσων διαθέτει κεντρική οθόνη 10 ιντσών και δικτυωμένη πλοήγηση, ενώ ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 7 ιντσών έχει ανανεωμένο περιβάλλον απεικόνισης. Ανάλογα με την έκδοση, διατίθεται και ασύρματη φόρτιση κινητού.

Στο Sandero Stepway Hybrid 155, ο εξοπλισμός της έκδοσης Expression περιλαμβάνει αυτόματο κλιματισμό και σύστημα πρόσβασης και εκκίνησης χωρίς κλειδί Dacia Card.

Οι χώροι του επταθέσιου Jogger

Το Jogger διαθέτει τρεις σειρές καθισμάτων σε αμφιθεατρική διάταξη. Ο χώρος αποσκευών διαμορφώνεται στα 212 λίτρα με και τις επτά θέσεις σε χρήση και στα 631 λίτρα στην πενταθέσια διαμόρφωση, με την τρίτη σειρά να παραμένει μέσα στο αυτοκίνητο.

Με αφαίρεση της τρίτης σειράς και αναδίπλωση των πλατών των καθισμάτων της δεύτερης, η χωρητικότητα φτάνει τα 2.085 λίτρα.

Συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης

Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται αυτόματη πέδηση έκτακτης ανάγκης με ανίχνευση πεζών και δικύκλων, καθώς και προηγμένο σύστημα παρακολούθησης οδηγού. Το πλήκτρο «My Safety» προσφέρει εύκολη πρόσβαση στη διαμόρφωση των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης.

Παράλληλα, ένα νέο προαιρετικό πακέτο συνδυάζει κάμερα περιμετρικής θέασης Multiview, αυτόματη εναλλαγή μεγάλης και μεσαίας σκάλας φώτων και ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες.

Οι τιμές στην Ελλάδα

Τα Dacia Sandero Stepway και Jogger Hybrid 155 διατίθενται στις εκδόσεις Expression και Extreme, με αυτόματο κιβώτιο σε όλες τις περιπτώσεις. Οι προτεινόμενες λιανικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής: