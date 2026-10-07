BMW M Nürburgring: 100 μοντέλα για τα 100 χρόνια (vid)

Τα μοντέλα Μ γιορτάζουν τον πρώτο αιώνα της θρυλικής γερμανικής πίστας με αποκειστικές ειδικές εκδόσεις

Συγκεκριμένα, τα BMW M 1000 RR, M 1000 R και M 1000 XR αποκτούν αυτές τις αποκλειστικές εκδόσεις «100 Jahre Nürburgring» για να τιμήσουν τα 100ά γενέθλια μίας από τις πλέον απαιτητικές και διάσημες πίστες στον κόσμο. Χρώμα Nürburgring Green, ζάντες από ανθρακονήματα και πακέτο M Track, ειδικά διαμορφωμένα καπάκια φιλτροκουτιού και σέλα με επένδυση τύπου Alcantara είναι τα χαρακτηριστικά τους. Μόλις 100 μοτοσικλέτες από κάθε μοντέλο για όλο τον κόσμο θα βγουν στην παραγωγή και φανταζόμαστε πως θα γίνει το όποιος προλάβει πρόλαβε.

Η BMW Motorrad αναφέρει ότι οι λεπτομέρειες για τις παραγγελίες και τη διαθεσιμότητα στην αγορά θα ανακοινωθούν σε μεταγενέστερο χρόνο. Η διαδρομή Nordschleife του Nürburgring έχει μήκος 20,8χλμ., περιλαμβάνει 73 στροφές και συνδυάζει μεγάλες υψομετρικές διαφορές με συνεχείς εναλλαγές στην ποιότητα του οδοστρώματος και τους τύπους των στροφών. Η σχέση της BMW με τη συγκεκριμένη πίστα χρονολογείται από το 1927, όταν η μάρκα σημείωσε εκεί την πρώτη της νίκη. Σήμερα, η πίστα εξακολουθεί να χρησιμοποιείται για την εξέλιξη πλαισίων, φρένων, αεροδυναμικής, συστημάτων κίνησης κ.λπ.

Οι σπέσιαλ εκδόσεις

Το M 1000 RR αποτελεί την πιο προφανή επιλογή, καθώς είναι η πιο αμιγώς αγωνιστική (supersport) πρόταση της BMW, εξελιγμένη με επίκεντρο τις επιδόσεις στην πίστα, την αεροδυναμική απόδοση και την ελαφριά κατασκευή.

Το M 1000 R, μια hyper-naked μοτοσικλέτα που προσφέρει ισχύ επιπέδου superbike, με όρθια θέση οδήγησης και ελάχιστα πλαστικά μέρη. Έτσι, η έκδοση Nürburgring προσφέρει στους αναβάτες την ίδια αποκλειστικότητα που απευθύνεται σε συλλέκτες, χωρίς να τους αναγκάζει να υιοθετήσουν την ιδιαίτερα σκυφτή σπορ και απαιτητική θέση οδήγησης του μοντέλου RR.

Τέλος, το M 1000 XR, που αποτελεί ίσως το πιο ασυνήθιστο μέλος της τριάδας. Συνδυάζει τη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες και τις υψηλές επιδόσεις με την πιο άνετη εργονομία που αναμένεται από μια crossover μοτοσικλέτα. Από τα τρία μοντέλα, αυτό είναι το μόνο που μπορεί ρεαλιστικά να συνδυάσει τα ταξίδια μεγάλων αποστάσεων με τις κορυφαίες επιδόσεις που χαρακτηρίζουν το σήμα M της BMW.

Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο εδώ είναι το ιστορικό χρώμα «Nürburgring Green Hell». Η BMW το δημιούργησε ειδικά για τα μοντέλα «100 Jahre Nürburgring», το οποίο κοσμεί και τις τρεις μοτοσικλέτες συνοδευόμενο από ειδικά γραφικά της επετείου. Το ρεζερβουάρ καυσίμου φέρει βαμμένη τη διαδρομή του Nordschleife. Το κάλυμμα του φιλτροκουτιού διαθέτει επιπλέον επετειακά γραφικά και, το σημαντικότερο, την ένδειξη/αρίθμηση «one of 100» (ένα από τα 100). Οι τροχοί από ανθρακονήματα περιλαμβάνονται επίσης στο βασικό εξοπλισμό και των τριών επετειακών μοτοσικλετών, φέροντας διακοσμητικές λωρίδες σε απόχρωση «Nürburgring Green». Το πίσω ψαλίδι και το υποπλαίσιο έχουν μαύρο φινίρισμα, αναδεικνύοντας ακόμη περισσότερο το πράσινο χρώμα. Αναβαθμισμένη είναι και η σέλα, η οποία και στα τρία μοντέλα διαθέτει κάλυμμα Alcantara και φέρει κεντημένο το λογότυπο «100».