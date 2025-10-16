O 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο έστειλε νέα του επιστολή στη διοίκηση της Ferrari και ζητά αλλαγές για να βελτιωθεί η αγωνιστική της κατάσταση.

H πρώτη σεζόν του Λιούις Χάμιλτον με τη Scuderia Ferrari δεν εξελίσσεται με τον καλύτερο τρόπο. Η αργή προσαρμογή στην ιταλική ομάδα σε συνδυασμό με την προβληματική SF-25 έχουν κάνει τη ζωή του Βρετανού πολύ δύσκολη.

Παρά τη σταδιακή βελτίωση και προσαρμογή στo μονοθέσιο, ο Χάμιλτον μετρά μόλις 1 νίκη στη φετινή σεζόν, η οποία ήταν στον Αγώνα Σπριντ της Κίνας. Αυτή είναι η μοναδική επιτυχία της Ferrari στη φετινή αγωνιστική σεζόν της Formula 1.

Οι αλλαγές που ζητά ο Χάμιλτον

Σύμφωνα με την ιταλική Corriere della Sera, ο Χάμιλτον έχει ήδη απευθύνει έκθεση προς τα ανώτατα στελέχη της Ferrari, στην οποία τονίζει την ανάγκη για αλλαγές στις μεθόδους εργασίας και στις εσωτερικές διαδικασίες της ομάδας. Σύμφωνα με το εν λόγω δημοσίευμα, στόχος είναι να βελτιωθεί η απόδοση και η εκτέλεση των στρατηγικών στην πίστα και να υπάρξει μεγαλύτερη συνοχή και αποφασιστικότητα μεταξύ των τμημάτων.

Αν και ο Βρετανός είχε ήδη θέσει ανάλογες απαιτήσεις στο παρελθόν, φαίνεται ότι επανέλαβε πρόσφατα τις παρατηρήσεις του προς τη διοίκηση. Όπως αναφέρουν στην Ιταλία, οι πρώτες αλλαγές που ζήτησε ο Χάμιλτον δεν υλοποιήθηκαν, με τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να τονίζει πως στελέχη εντός της ομάδας «πέφτουν» ο ένας στη δουλειά του άλλου προκαλώντας σύγχυση.

Πίεση και εσωτερικές εντάσεις στη Scuderia

Το ίδιο ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι υπάρχει αυξανόμενη πίεση προς τον επικεφαλής μηχανικής πίστας, Ματέο Τονιάλι. Μετά το διπλό αποκλεισμό από τον αγώνα της Κίνας, ο Τονιάλι είχε χάσει προσωρινά την εμπιστοσύνη της διοίκησης, όμως επέστρεψε στη θέση του με την υπόσχεση βελτίωσης. Παρ’ όλα αυτά, η έλλειψη προόδου και τα αδύναμα αποτελέσματα φαίνεται πως άνοιξαν ξανά τη συζήτηση για την παρουσία του στην ομάδα.

Παράλληλα, η Ferrari αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα με το στήσιμο του μονοθεσίου. Μετά το περιστατικό στην Κίνα, η ομάδα υιοθέτησε πιο συντηρητική προσέγγιση στους επόμενους αγώνες είτε με έναν είτε και με τους δύο οδηγούς. Το γεγονός αυτό όπως αναφέρουν πηγές από την Ιταλία, περιόρισε περαιτέρω τις επιδόσεις της. Σε αρκετές περιπτώσεις οι Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ ακολουθούν διαφορετικές διόδους στο στήσιμο της SF-25, είτε αυτές είναι επιθετικές, είτε συντηρητικές.

Η Corriere della Sera αναφέρει ότι η Ferrari πιθανόν κινείται πλέον προσεκτικά για να αποφύγει τυχόν νέες παραβάσεις των τεχνικών κανονισμών, καθώς η FIA έχει εντείνει τους ελέγχους στα μονοθέσια της ομάδας του Μαρανέλο.

