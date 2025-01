Ο Βρετανός οδηγός της McLaren Racing πιστεύει πως έχει όλα χρειάζεται ώστε να διεκδικήσει το πρωτάθλημα της Formula 1.

Το 2024 ήταν η χρονιά στην οποία η McLaren επέστρεψε στους τίτλους κατακτώντας το πρωτάθλημα κατασκευαστών της Formula 1. Η βρετανική ομάδα κέρδισε 7 Grand Prix και 2 Αγώνες Σπριντ και επέστρεψε στους τίτλους μετά το πρωτάθλημα οδηγών του Λιούις Χάμιλτον το 2008.

Η έναρξη της νέας σεζόν πλησιάζει και στις τάξεις της ομάδας του Ουόκινγκ είναι αισιόδοξοι πως και το 2025 θα είναι μια χρονιά επιτυχιών. O Λάντο Νόρις το 2024 ήταν μέχρι ένα σημείο διεκδικητής του τίτλο και φέτος θέλει να κάνει ένα βήμα παραπέρα. Σε δηλώσεις του στο BBC, o νεαρός Βρετανός ανέφερε πως στόχος του φέτος είναι το πρωτάθλημα.

