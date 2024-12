Το μέλλον του Σέρχιο Πέρεζ στη Red Bull θα κριθεί μετά το Άμπου Ντάμπι - εκτός αν έχει κριθεί ήδη.

Ο επικεφαλής της Red Bull Racing, Κρίστιαν Χόρνερ, έδωσε μια αινιγματική απάντηση σχετικά με το μέλλον του Σέρχιο Πέρεζ, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα για τον δεύτερο οδηγό της ομάδας τη νέα σεζόν. Παρά το γεγονός ότι ο Μεξικανός οδηγός έχει συμβόλαιο για το 2025, οι επιδόσεις του φέτος έχουν γεννήσει αμφιβολίες, με την τελική απόφαση να αναμένεται μετά τον τελευταίο αγώνα στο Άμπου Ντάμπι.

Μετά τη σεζόν, οι μέτοχοι της Red Bull θα συναντηθούν για να αξιολογήσουν τις επιλογές τους. Οι συζητήσεις περιστρέφονται γύρω από την απόδοση του Πέρεζ, ο οποίος στους τελευταίους επτά αγώνες σημείωσε μόλις 9 βαθμούς, έναντι των 126 του ομόσταβλού του, Μαξ Φερστάπεν.

Στη συνέντευξή του στους New York Times, ο Χόρνερ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ο δεύτερος οδηγός μας μπορεί να έχει πάρει την απόφαση για τον δεύτερο οδηγό μας μέχρι τότε. Εμείς μετά το τέλος της σεζόν θα καθίσουμε και θα αξιολογήσουμε την πορεία της χρονιάς».

