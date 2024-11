Παρά το συμβόλαιο που έχει μέχρι το τέλος του 2026, η παραμονή του Μεξικανού στους «ταύρους» δεν είναι δεδομένη.

Η καριέρα του Σέρχιο Περεζ στη Red Bull Racing και τη Formula 1 δεν είναι σίγουρο πως θα συνεχιστεί μετά και τη φετινή αγωνιστική σεζόν. Με κάθε τρόπο στην αυστριακή ομάδα προσπαθούν να αποφύγουν την παραδοχή πως το νέο συμβόλαιο που του προσέφεραν το καλοκαίρι ήταν λάθος, όμως δεν το κάνουν με επιτυχία. Το ένα κακό αποτέλεσμα διαδέχεται το άλλο και αυτό δεν βοηθάει την κατάσταση, καθώς πλέον ο Πέρεζ είναι 251 βαθμοί.

Από τη μεριά του ο Μεξικανός επιμένει πως θα βρίσκεται στο grid της Formula 1 και το 2025 έχοντας υπογράψει νέο συμβόλαιο. Αυτοί όμως που μπορούν να του το αρνηθούν είναι οι μέτοχοι της Red Bull Racing. Αυτό αποκάλυψε ο αγωνιστικός σύμβουλος της αυστριακής ομάδας, Χέλμουτ Μάρκο, μιλώντας στο ORF μετά το GP Λας Βέγκας.

Stealing the Championship on the Strip 👑



RUS, HAM, SAI, LEC, Max ⭐️, NOR, PIA, HUL, TSU, Checo P10#F1 || #LasVegasGP pic.twitter.com/3Wq7rMSc0p