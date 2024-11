Οι έντονες χιονοπτώσεις στην Μ. Βρετανία μας χάρισαν μία σπάνια εικόνα στη διάσημη πίστα της Formula 1.

Κάτι από... Νίρμπουργκρινγκ τον χειμώνα θυμίζει τις τελευταίες ώρες το Σίλβερστον. Οι έντονες χιονοπτώσεις που έπληξαν τη Μεγάλη Βρετανία «έντυσαν» στα λευκά τη διάσημη πίστα της Formula 1, που βρίσκεται βορειοδυτικά του Λονδίνου.

Οι φωτογραφίες από drone που δημοσιεύτηκαν στο λογαριασμό του Σίλβερστον στο Χ, απεικονίζουν το μαγευτικό σκηνικό στην πίστα.

☃️ Our very own winter wonderland from above 😍#Silverstone #snow 📸 @JakobEbrey pic.twitter.com/9Dl9ZKn480