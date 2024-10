O Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην περιπετειώδη εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 στο Autodromo Hermanos Rodriguez.

H αγωνιστική δράση στο Grand Prix Μεξικού ξεκίνησε με το FP1 που είχε διάρκεια 60 λεπτών. Ομάδες και οδηγοί ακολούθησαν το πρόγραμμα που είχαν στα σχέδιά τους ώστε να προετοιμαστούν όσο καλύτερα γίνεται για τη συνέχεια του τριημέρου. Τα πλάνα τους όμως επηρεάστηκαν, καθώς η διαδικασία διεκόπη δύο φορές.

Ταχύτερος μετά το FP1 ήταν ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes-AMG. O Βρετανός οδηγός σημείωσε χρόνο 1:17,998 και έδειξε να έχει εξαιρετικό ρυθμό κατά τη διάρκεια των 60 λεπτών. Στη 2η θέση βρέθηκε ο Κάρλος Σάινθ της Scuderia Ferrari, με τον Ισπανό να είναι 0,317 δλ πίσω από τον Ράσελ.

Λόγω της σκόνης που έχει η άσφαλτος, το FP1 στο Μεξικό δεν προσφέρεται απαραίτητα για συμπεράσματα. Αυτό πιθανότατα το επιβεβαιώνει ο 3ος στην κατάταξη, Γιούκι Τσουνόντα της RB. Στην 4η θέση μόλις ήταν ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing, με τον Ολλανδό να κάνει παράπονα για δυσλειτουργία του κινητήρα της Honda στην RB20. Στην 5η θέση ήταν ο Νίκο Χούλκενμπεργκ της Haas.

Μόλις στην 6η θέση ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι της McLaren, o οποίος ήταν απογοητευμένος με την ταχύτητα του μονοθεσίου του και η διαφορά του από την κορυφή ήταν 0,960 δλ. Πίσω του ήταν ο Έστεμπαν Οκόν της Alpine, ενώ στην 8η θέση βρέθηκε ο Βάλτερι Μπότας της Sauber. Στην 89η θέση ήταν ο Λίαμ Λόσον με τη δεύτερη VCARB01, ενώ την πρώτη 10άδα συμπλήρωσε ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull.

"There's something wrong with the engine mate.." 📻



Max's Red Bull has a problem - that could be a power unit penalty if it can't be fixed 👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/AMIL22zZbL — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

Στο FP1 πήραν μέρος και πέντε rookies, οι οποίοι δεν έχουν μόνιμη αγωνιστική θέση στη Formula 1. Ταχύτερος ήταν ο Κίμι Αντονέλι, ο οποίος σημείωσε το 12ο ταχύτερο χρόνο.

Η κόκκινη σημαία εμφανίστηκε στο FP1 δύο φορές. Η πρώτη ήταν λόγω διαφημιστικής πινακίδας που βρέθηκε στην πίστα. Η δεύτερη ήταν λόγω σύγκρουσης δύο μονοθεσίων. Ο Άλεξ Άλμπον έχασε τον έλεγχο της Williams του στην έξοδο της στροφής 9. Αρχικά ο Ταϊλανδός χτύπησε τον Όλιβερ Μπέρμαν της Ferrari και στη συνέχεια προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα στα προστατευτικά ελαστικά. Το μονοθέσιο του Άλμπον υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές.

BEARMAN AND ALBON COLLIDE! 💥



Red flags are out 🔴



Both drivers are OK.#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/xyV49E0qGc — Formula 1 (@F1) October 25, 2024

Η δράση συνεχίζεται μετά τα μεσάνυχτα και συγκεκριμένα στη 01:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών η οποία θα έχει διάρκεια 90 λεπτά.

Αποτελέσματα FP1 GP Μεξικού

Φωτογραφίες: MercedesAMGF1/X