Στην αυστριακή ομάδα υποστηρίζουν πως η πλευρά του Όσκαρ Πιάστρι τους έχει προσεγγίσει ώστε να γίνει οδηγός τους στη Formula 1 τα επόμενα χρόνια.

Είτε πρόκειται για κίνηση αποπροσανατολισμού είτε για υπαρκτό σενάριο, η Red Bull Racing δημιουργεί νέους πονοκεφάλους στη McLaren. Και για την αποστολή αυτή δεν υπάρχει κάποιος καλύτερος από τον Χέλμουτ Μάρκο.

Ο αγωνιστικός σύμβουλος της Red Bull, σύμφωνα με το F1-Insider, αποκάλυψε πως ο Όσκαρ Πιάστρι εξετάζει όλα τα σενάρια για το μέλλον του και ένα από αυτά είναι μακριά από τη McLaren. Φυσικά τις κινήσεις δεν τις κάνει ο ίδιος αλλά ο μάνατζέρ του, Μαρκ Ουέμπερ.

