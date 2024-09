Ο Ολλανδός παγκόσμιος πρωταθλητής έκανε ένα ειδικό αίτημα στην αυστριακή ομάδα ώστε να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα από το Μπακού.

Η απότομη πτώση στην απόδοση της Red Bull Racing έχει προκαλέσει μεγάλα ερωτηματικά το τελευταίο χρονικό διάστημα στον κόσμο της Formula 1. Η αυστριακή ομάδα που σάρωσε τα πάντα το 2023 και ξεκίνησε με τον ίδιο τρόπο το 2024, πλέον δυσκολεύεται να παλέψει για μία θέση στο βάθρο.

Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ιδιαίτερα δυσαρεστημένος με τον τρόπο που έχουν εξελιχθεί τα πράγματα και θέλει να δει αλλαγές και μάλιστα άμεσα. Η τωρινή απόδοση της RB20 τον έχει προβληματίσει ιδιαίτερα και θέτει σε άμεσο κίνδυνο ακόμη και την κατάκτηση του φετινού τίτλου στους οδηγούς.

Ποιες είναι όμως οι απαιτήσεις του Μαξ Φερστάπεν; Ο πρώην οδηγός της Red Bull Racing και νυν αναλυτής στο ολλανδικό Ziggo Sport, Ρόμπερτ Ντόορνμπος αποκάλυψε την επιθυμία του παγκόσμιου πρωταθλητή: «Ο Φερστάπεν ζήτησε από τη Red Bull να του φτιάξουν νέο μονοθέσιο».

