LIVE TV: Δείτε τις δοκιμές του WEC από το Ιντερλάγκος

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση τις τελικές προετοιμασίες ομάδων και οδηγών του WEC στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας πριν από τη μάχη της pole position

To τριήμερο 12-14 Ιουλίου, ένα μήνα μετά τις 24 Ώρες Λε Μαν το WEC θα πραγματοποιήσει τον πέμπτο του φετινό αγώνα. Το κορυφαίο πρωτάθλημα αντοχής ταξιδεύει στο Ιντερλάγκος της Βραζιλίας για τις 6 Ώρες του Σάο Πάολο, έναν κρίσιμο αγώνα στη σεζόν.

Πρωταγωνιστές στη φετινή χρονιά είναι οι Porsche, Ferrari και Toyota, οι οποίες θα δώσουν ακόμη μία τιτάνια μάχη. Μόλις 13 βαθμούς χωρίζουν τους τρεις κατασκευαστές στο πρωτάθλημα και το παραμικρό λάθος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό.

