Η τέταρτη γενιά του δημοφιλούς βαυαρικού SUV είναι η πιο ώριμη και τεχνολογικά αναβαθμισμένη.

Η BMW παρουσίασε τη νέα γενιά της X3, η οποία φέρνει μια σειρά από σημαντικές αναβαθμίσεις και καινοτομίες που στοχεύουν να ενισχύσουν περαιτέρω τη θέση του μοντέλου στην premium κατηγορία. Η νέα BMW X3 συνδυάζει μοντέρνο σχεδιασμό, προηγμένες τεχνολογίες και βελτιωμένες επιδόσεις, προσφέροντας μια μοναδική οδηγική εμπειρία.

Μοντέρνος σχεδιασμός και σπορ εμφάνιση

Η τέταρτη γενιά της BMW X3 παρουσιάζει μια νέα σχεδιαστική γλώσσα που αναδεικνύει την εξωτερική της εμφάνιση. Οι γενναιόδωρες επιφάνειες και οι αυστηρά καθορισμένες γραμμές προσδίδουν μια δυναμική και κομψή εμφάνιση. Η νέα BMW X3 είναι 34 χιλιοστά μακρύτερη και 29 χιλιοστά φαρδύτερη από την προκάτοχό της, ενώ το ύψος της έχει μειωθεί κατά 25 χιλιοστά. Το εμπρός μέρος διαθέτει μια μεγάλη μάσκα με τα «παραδοσιακά» νεφρά, με κάθετες και διαγώνιες μπάρες, που προσδίδουν έναν αέρα αυτοπεποίθησης. Οι προσαρμοζόμενοι προβολείς LED με αντιθαμβωτική δέσμη μεγάλης σκάλας και λειτουργία φωτισμού στροφής διατίθενται προαιρετικά.

Φωτογραφίες: BMW

Στο πίσω μέρος, οι τολμηρές πλαϊνές ποδιές και η γραμμή οροφής που εκτείνεται βαθιά στο πίσω μέρος δημιουργούν μια σπορ σιλουέτα. Η μεγάλη αεροτομή στην οροφή και οι παρακείμενοι πλευρικοί εκτροπείς αέρα ενισχύουν την αίσθηση πλάτους, ενώ τα πίσω φώτα με χαρακτηριστικό γραφικό σχήματος Τ και σατινέ οριζόντια μπάρα προσδίδουν μια μοντέρνα εμφάνιση.

Εσωτερικό και τεχνολογία

Η καμπίνα της νέας BMW X3 συνδυάζει τη στιβαρή λειτουργικότητα ενός SAV με ένα πολυτελές περιβάλλον. Η κυρτή οθόνη BMW Curved Display, το BMW Interaction Bar και ο νέας σχεδίασης μοχλός επιλογής ταχυτήτων είναι τα καθοριστικά στοιχεία της σύγχρονης σχεδίασης του cockpit. Οι γενναιόδωροι χώροι και η ευελιξία συνυπάρχουν με την πολυτέλεια, ενώ ο χώρος φόρτωσης μπορεί να αυξηθεί από 570 έως και 1.700 λίτρα.

Φωτογραφίες: BMW

Η νέα BMW X3 εξοπλίζεται στάνταρ με ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα και θερμαινόμενα σπορ καθίσματα με επένδυση Econeer, ενώ προαιρετικά διατίθενται δερμάτινες επενδύσεις Veganza και Merino. Το προαιρετικό σύστημα πολυτελούς πίνακα οργάνων είναι κατασκευασμένο από ανακυκλωμένο πολυεστέρα υψηλής ποιότητας.

Κινητήρες και επιδόσεις

Η νέα BMW X3 διαθέτει μια ευρεία γκάμα κινητήρων που περιλαμβάνει αποδοτικούς βενζινοκινητήρες και diesel, καθώς και ένα plug-in υβριδικό σύστημα. Η BMW X3 30e xDrive προσφέρει ηλεκτρική αυτονομία 81 - 90 χλμ. και συνδυασμένη ισχύ 220 kW/299 hp. Το κορυφαίο μοντέλο BMW X3 M50 xDrive διαθέτει τον ισχυρότερο εξακύλινδρο εν σειρά βενζινοκινητήρα, με μέγιστη απόδοση 293 kW/398 hp και επιτάχυνση 0-100 km/h σε 4,6 δευτερόλεπτα.

Φωτογραφίες: BMW

Όλες οι κινητήριες μονάδες συνδυάζονται με οκτατάχυτο κιβώτιο Steptronic και το σύστημα τετρακίνησης BMW xDrive ανήκει στον βασικό εξοπλισμό. Η ήπια υβριδική τεχνολογία 48V βελτιώνει την αποδοτικότητα και την παροχή ισχύος σε όλες τις εκδόσεις της νέας BMW X3.

Οδηγική απόλαυση, άνεση, συστήματα υποβοήθησης και ασφάλεια

Η νέα BMW X3 προσφέρει αυξημένα επίπεδα ευελιξίας, σταθερότητας και άνεσης σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Το ελαφρύτερο και πιο άκαμπτο αμάξωμα, το φαρδύτερο πίσω μετατρόχιο και τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα του πλαισίου συμβάλλουν στη βελτίωση της οδικής συμπεριφοράς. Οι πελάτες που επιθυμούν ακόμα πιο δυναμική συμπεριφορά μπορούν να επιλέξουν την προαιρετική ανάρτηση M Sport.

Φωτογραφίες: BMW

Η νέα BMW X3 διαθέτει μια εκτεταμένη γκάμα στάνταρ και προαιρετικών συστημάτων ημιαυτόνομης οδήγησης και στάθμευσης. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται προειδοποίηση εμπρόσθιας σύγκρουσης, Lane Departure Warning και Speed Limit Info. Το Parking Assistant περιλαμβάνει χαρακτηριστικά όπως το Reversing Assistant και μια Reversing Assist Camera.

Ψηφιοποίηση και συνδεσιμότητα

Η νέα BMW X3 διαθέτει την τελευταία έκδοση του BMW iDrive με QuickSelect, που βασίζεται στο BMW Operating System 9. Το νέο σύστημα ελέγχεται μέσω αφής και φωνής και προσφέρει μια εξατομικευμένη εμπειρία χρήστη. Το προαιρετικό BMW Digital Premium περιλαμβάνει τη χρήση εφαρμογών εντός του οχήματος, όπως ροή μουσικής και βίντεο, καθώς και επιλογές gaming μέσω της πλατφόρμας AirConsole.

Φωτογραφίες: BMW

Η ενσωμάτωση smartphone μέσω Apple CarPlay και Android Auto είναι διαθέσιμη ως μέρος του βασικού εξοπλισμού. Το BMW ID και το My BMW App διευκολύνουν την εξατομίκευση της εμπειρίας χρήστη, ενώ το My BMW App επιτρέπει τη ρύθμιση του BMW Digital Key Plus για συμβατά smartphones και Apple Watch.

Λανσάρισμα και παραγωγή

Η νέα BMW X3 θα κατασκευάζεται στα εργοστάσια του BMW Group στο Spartanburg (ΗΠΑ) και στο Rosslyn (Νότια Αφρική), μέσω μιας διαδικασίας παραγωγής που εστιάζει στην εξοικονόμηση πόρων και την κυκλικότητα. Το λανσάρισμά της στην αγορά θα ξεκινήσει στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ενώ θα ακολουθήσουν πολλές ακόμα αγορές από τον Ιανουάριο του 2025.

Δείτε εδώ τα τεχνικά χαρακτηριστικά όλων των εκδόσεων της νέας BMW X3