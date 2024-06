Το SU7 είναι ένα 5μετρο ηλεκτρικό sedan με αυτονομία έως 800 χιλιόμετρα.

Το Δεκέμβριο του 2023 ο Λέι Τζουν παρουσίασε στην Κίνα το πρώτο αυτοκίνητο της Xiaomi. Το SU7 βλέπει ως αντίπαλό του το Tesla Model S και είναι διαθέσιμο σε δύο εκδόσεις: Η πισωκίνητη ονομάζεται SU7 και η τετρακίνητη SU7 Max, με μέγιστη αυτονομία τα 800 χιλιόμετρα.

Ο Λέι Τζουν, ιδρυτής και CEO του τεχνολογικού κολοσσού, είχε αναφέρει πως ως στόχος για τα επόμενα 15-20 χρόνια την είσοδο της Xiaomi στο Top 5 των μεγαλύτερων κατασκευαστών αυτοκινήτων παγκοσμίως!

Προς το παρόν πάντως η παραγωγή και οι παραδόσεις των SU7 κινούνται σε... χαλαρούς ρυθμούς. Όπως ανέφερε ο Τζουν στο Χ, σε 70 μέρες οι παραδόσεις ξεπέρασαν τις 20.000, με τον στόχο για τον Ιούνιο να είναι οι 10.000.

