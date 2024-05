Το «Smell my dust» συνδυάζει άνθη κερασιάς με καμμένα ελαστικά για όσους θέλουν να μυρίζουν σαν... πίστα αγώνων την άνοιξη.

Στον κόσμο της αρωματοποιίας, έχουμε δει τα πάντα - από αρώματα που μυρίζουν σαν φρεσκοψημένο ψωμί μέχρι και σαν νερό της βροχής. Αλλά η Nissan μόλις ανέβασε τον πήχη της δημιουργικότητας με το νέο της άρωμα «Smell My Dust». Ναι, καλά διαβάσατε: το άρωμα αυτό συνδυάζει την αίσθηση των ανθών κερασιάς με τη μυρωδιά καμένων ελαστικών. Είστε έτοιμοι να κάνετε τους φίλους σας να αναρωτηθούν αν ήρθατε από τον κήπο ή από το συνεργείο;

Η ιδέα για το άρωμα γεννήθηκε στα παρασκήνια της αγωνιστικής ομάδας της Nissan στο Formula E. Η ομάδα ήθελε να αιχμαλωτίσει την ουσία των αγώνων τους σε ένα μπουκάλι, ώστε οι οπαδοί να μπορούν να «φορέσουν» την αγάπη τους για την ταχύτητα. Το άρωμα λανσαρίστηκε με ένα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Nissan Nismo, και αν δεν είχατε ήδη υποψιαστεί ότι η μυρωδιά του καμένου λάστιχου θα γίνει το νέο «must-have» της μόδας, τώρα το ξέρετε.

Το «Smell My Dust» δημιουργήθηκε από έναν αρωματοποιό στη Σαγκάη, ο οποίος χρησιμοποιήσε μικροσκοπικά κομμάτια από ελαστικά αγωνιστικών αυτοκινήτων της Nissan. Φανταστείτε τις αντιδράσεις όταν κάποιος σας ρωτήσει τι άρωμα φοράτε και εσείς απαντήσετε «Λίγο από άνθη κερασιάς και λίγο από... καμένα λάστιχα». Η σύνθεση περιλαμβάνει νότες από άνθη κερασιάς, δεντρολίβανο, καμένη ζάχαρη και ξύλο, κάτι που σίγουρα θα κάνει τη διαφορά στις κοινωνικές σας εξόδους.

Η Nissan δεν έχει ακόμη διευκρινίσει αν το άρωμα θα είναι διαθέσιμο προς πώληση, αλλά αν είστε από αυτούς που αγαπούν την ταχύτητα και θέλουν να το δείξουν με κάθε τρόπο, το Smell My Dust είναι εδώ για να σας καλύψει. Και ποιος ξέρει; Ίσως αυτό να είναι μόνο η αρχή. Φανταστείτε μια σειρά προϊόντων περιποίησης εμπνευσμένων από τον κόσμο των αγώνων: σαμπουάν με άρωμα βενζίνης ή κρέμα χεριών με υφή λαδιού μηχανής...

Φωτογραφία: Nissan Nismo/X