Η κινεζική Leapmotor συνεργάζεται με τη Stellantis για την πώληση των μοντέλων της στην ευρωπαϊκή αγορά.

Την έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για τη δημιουργία της εταιρείας Leapmotor International, ανακοίνωσαν ο Όμιλος Stellantis και η κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία Leapmotor. Έτσι ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη πωλήσεων των μοντέλων της μάρκας στην αγορά της Ευρώπης. Η Stellantis κατέχει το 51% στη νέα εταιρεία και η Leapmotor το υπόλοιπο 49%.

Το πλάνο προβλέπει το λανσάρισμα της Leapmotor σε 9 ευρωπαϊκές χώρες – ανάμεσά τους και η Ελλάδα – το Σεπτέμβριο του 2024. Οι πωλήσεις θα αρχίσουν επίσης σε Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Βέλγιο και Ρουμανία. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα είναι ο εισαγωγέας και διανομέας των αυτοκινήτων της Leapmotor στη χώρα μας. Θα ακολουθήσουν στα τέλη του έτους οι αγορές Τουρκίας, Ισραήλ, Μέση Ανατολή, Αφρική κ.α.

Η έναρξη της εμπορικής πορείας της Leapmotor στην Ελλάδα γίνεται με δύο ηλεκτρικά μοντέλα: το T03 – ένα αυτοκίνητο πόλης μήκους 3,62 μέτρων – και το C10, ένα μεσαίο SUV μήκους 4,74 μέτρων.

Τ03

To T03 είναι ελαφρά μικρότερο από το Dacia Spring και απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο για αστικές μετακινήσεις. Εφοδιάζεται με μπαταρία χωρητικότητας 41 kWh, η οποία προσφέρει αυτονομία 265 χλμ. σε μεικτό κύκλο. Ο ηλεκτροκινητήρας έχει ισχύ 109 ίππους και ροπή 158 Nm. Ενδεικτικά, οι τιμές του στη Γαλλία αρχίζουν από περίπου τις 20.000 ευρώ. Σύμφωνα πληροφορίες, θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο της Stellantis στην Πολωνία.

C10

Το C10 είναι ένα μεσαίο οικογενειακό SUV, με χώρους για 5 επιβάτες και ασφάλεια 5 αστέρων στις δοκιμές πρόσκρουσης . Η Leapmotor έχει ανακοινώσει μόνο την αυτονομία για το αυτοκίνητο ευρωπαϊκών προδιαγραφών, στα 420 χλμ. Στην Κίνα διατίθεται με μπαταρία 69,9 kWh και ηλεκτροκινητήρα ισχύος 231 ίππων. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ/ώρα διαρκεί 7,3 δλ. και η μέγιστη ταχύτητα φθάνει τα 170 χλμ/ώρα. Θα κατασκευάζεται στην Κίνα και θα εισάγεται στην Ευρώπη.

Spark joy in every mile with #C10, and embrace every moment with the family. Meet our #C10 - bringing a step closer to your ideal home. #Leapmotor pic.twitter.com/9yAw8wwaJN