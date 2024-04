Αναβαθμισμένο το νέο Audi S3 με 333 ίππους

Το νέο Audi S3 θα κυκλοφορήσει σύντομα με σημαντικές αλλαγές.

Με πλήθος νέων χαρακτηριστικών, το ανανεωμένο Audi S3 είναι έτοιμο να μπει στην κυκλοφορία. Η αυξημένη απόδοση, ο κατανεμητής ροπής (torque splitter) και άλλα τεχνολογικά χαρακτηριστικά υπόσχονται βελτιωμένες επιδόσεις και ακόμη πιο οδηγοκεντρική συμπεριφορά. Εξωτερικά, το ανανεωμένο S3 ξεχωρίζει από την δυναμική του εικόνα με εκφραστική σχεδίαση εμπρός, σπορ διαχύτη και σύστημα εξάτμισης Performance με τετραπλές απολήξεις. Το Audi S3 θα είναι διαθέσιμο, σε έκδοση Sportback και Sedan, το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με την τιμή του να ξεκινάει από 63.980 ευρώ.

Αυξημένη απόδοση: ο 2.0 TFSI των 333 ίππων

Στο πλαίσιο της προϊοντικής ανανέωσης, ο 2.0 TFSI επιδεικνύει μία αύξηση ισχύος κατά 23 ίππους και μεγαλύτερη ροπή κατά 20 Nm. Το αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο ενισχυμένες επιδόσεις. Το S3 επιταχύνει από 0 έως τα 100 km/h σε 4,7 δευτερόλεπτα. Η μέγιστη ροπή είναι διαθέσιμη σε ένα ευρύ φάσμα στροφών, από τις 2.100 έως τις 5.500 σ.α.λ. Η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 250 km/h.

Ο κινητήρας και το κιβώτιο ταχυτήτων έχουν μία πιο σπορ ρύθμιση: με σταθερή ταχύτητα και κατά τη διάρκεια χαμηλής έως μεσαίας επιτάχυνσης στην περιοχή μερικού φορτίου, ο «προ-φορτισμένος» υπερσυμπιεστής του turbo διατηρεί σταθερές σ.α.λ. Σε συνδυασμό με τη βαλβίδα γκαζιού, η οποία ανοίγει κατά τη λειτουργία overrun, αυτή η ρύθμιση βελτιώνει τις επιδόσεις. Το S tronic των 7 σχέσεων επιτρέπει μια πιο άμεση εμπλοκή, χάρη στην αυξημένη πίεση της σύμπλεξης. Επιπλέον, όταν το κιβώτιο ταχυτήτων είναι στη θέση D, ο χρόνος αλλαγής των σχέσεων υπό πλήρες φορτίο έχει μειωθεί στο μισό και οι στροφές του κινητήρα αυξάνονται υπό μερικό φορτίο, κάτι που διασφαλίζει καλύτερη απόκριση.

Ακόμη πιο δυναμική οδήγηση: σύστημα μόνιμης τετρακίνησης quattro με κατανεμητή ροπής

Μετά το RS 3, ο κατανεμητής ροπής (torque splitter) είναι τώρα διαθέσιμος και στο S3, αυξάνοντας τόσο την πρόσφυση όσο και το κράτημα. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την πλήρως μεταβλητή κατανομή της ροπής μεταξύ των δύο πίσω τροχών. Το torque splitter χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρονικά ελεγχόμενο πολύδισκο συμπλέκτη σε κάθε πίσω ημιαξόνιο για τη βέλτιστη κατανομή της ροπής μεταξύ του πίσω εξωτερικού και του πίσω εσωτερικού τροχού κατά τη διάρκεια μιας στροφής - ανάλογα με τις συνθήκες και την επιλεγμένη λειτουργία Audi drive select.

Καινούργια σχεδίαση

Η εξαγωνική, χωρίς πλαίσιο, μάσκα Singleframe είναι αισθητά πιο επίπεδη και φαρδιά. Σχεδιαστικά στοιχεία όπως είναι τα L-wings τονίζουν την μεγάλη μάσκα που μαζί με τις μεγάλες, πλευρικές εισαγωγές αέρα, αναδεικνύουν τον δυναμικό χαρακτήρα του μοντέλου. Ένα εντυπωσιακό εμπρός σπόιλερ, με δύο κάθετα στοιχεία εμπνευσμένα από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, κάνουν το S3 να δείχνει ακόμη πιο εντυπωσιακό.

Ο νέος προφυλακτήρας κάνει επίσης και το πίσω μέρος να δείχνει πιο δυναμικό. Η σχεδίαση της μάσκας Singleframe με τα διακριτικά L-wings αντικατοπτρίζεται στην γυαλιστερή μαύρη πίσω «ποδιά» πάνω από τον διαχύτη. Χωρίζεται σε δύο μέρη για να προσδώσει ειδική σχεδίαση S που δείχνει ιδιαίτερα σπορ όταν συνδυάζεται με τους κάθετους πλευρικούς ανακλαστήρες που αποτελούν σχεδιαστικό χαρακτηριστικό των μοντέλων RS. Η δυναμική εμφάνιση ολοκληρώνεται από τις διπλές απολήξεις, ένα άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα των μοντέλων S. Το προαιρετικό σύστημα εξάτμισης Performance, το οποίο αποδίδει έναν πιο αγωνιστικό ήχο, διαθέτει απολήξεις τιτανίου.

Η σχεδίαση του αμαξώματος τονίζεται περαιτέρω από νέα μεταλλικά χρώματα, όπως το District Green, το Ascari Blue και το Progressive Red. Για πρώτη φορά, το Daytona Gray διατίθεται επίσης σε ματ φινίρισμα.

Περισσότερες επιλογές: έως και τέσσερις υπογραφές φώτων για τα φώτα ημέρας

Όπως και στην επανασχεδιασμένη μάσκα Singleframe, η σχεδίαση των φωτιστικών σωμάτων είναι σημαντικά πιο επίπεδη, τονίζοντας το πλάτος του S3. Τα 24 στοιχεία pixel που απαρτίζουν τα φώτα ημέρας στους προβολείς LED και Matrix LED είναι τώρα τοποθετημένα στο άνω άκρο και σε τρεις σειρές. Για πρώτη φορά στα μοντέλα της γκάμας του A3, είναι πλέον δυνατή η επιλογή μέσω του MMI μεταξύ έως και τεσσάρων ψηφιακών υπογραφών για τα φώτα ημέρας. «Αυτή η δυνατότητα προσφέρει στους πελάτες μας έναν υψηλότερο βαθμό εξατομίκευσης. Μπορούν να αλλάξουν την εμφάνιση του αυτοκινήτου τους ανά πάσα στιγμή. Οι υπογραφές ερμηνεύουν την αυτοπεποίθηση και την ευελιξία με διαφορετικούς τρόπους. Αυτό ισχύει και για τη λειτουργία ''coming home/leaving home'', η οποία σχεδιάστηκε ξεχωριστά για κάθε υπογραφή. Τα πίσω φωτιστικά σώματα διαθέτουν επίσης νέα σχεδίαση και νέα λειτουργία ''coming home/ leaving home'' », ανέφερε ο Cesar Muntada, επικεφαλής του τμήματος Design Light Experience της AUDI AG.

Το εσωτερικό

Υπάρχουν αρκετές αλλαγές - από τη σχεδίαση του επιλογέα ταχυτήτων και τους αεραγωγούς μέχρι τα διακοσμητικά υφασμάτινα ένθετα και το νέο εσωτερικό φωτισμό. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν ακρίβεια στη λεπτομέρεια και τονίζουν την προηγμένη τεχνολογία του αυτοκινήτου. Το στάνταρ πακέτο εσωτερικού φωτισμού Ambient plus στο S3 προσθέτει στυλ στον αποθηκευτικό χώρο μπροστά από τον επιλογέα ταχυτήτων, στις πόρτες και στο χώρο των ποδιών. Η κεντρική κονσόλα και οι ποτηροθήκες διαθέτουν πλέον φωτισμό περιγράμματος. Ένα νέο σχεδιαστικό στοιχείο αφορά τις εμπρός πόρτες και συγκεκριμένα το υφασμάτινο πάνελ τους που διαμορφώθηκε με λέιζερ 300 φορές. Τα πέντε τμήματά του έχουν κρυφό φωτισμό στο πάνελ της πόρτας. Τα διαφορετικά μεγέθη των στοιχείων δημιουργούν μια δυναμική φωτεινή δέσμη, η οποία είναι επίσης εμφανής κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου αναδεικνύοντας το φωτιζόμενο υφασμάτινο πάνελ ως μια μοναδική σχεδιαστική εμπειρία.

Το εσωτερικό των S3 διαθέτει σκούρα χρώματα με μερικές ασημένιες πινελιές. Η μαύρη επένδυση οροφής, τα αλουμινένια πεντάλ, τα φωτιζόμενα μαρσπιέ με ένθετα αλουμινίου με το λογότυπο S και οι εσωτερικές επενδύσεις σε στυλ αλουμινίου τονίζουν τον σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου. Τα υποβραχιόνια με τεχνητό δέρμα και ο διζωνικός κλιματισμός είναι στάνταρ. Το flat-bottom sport δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι 3 ακτίνων διαθέτει νέα επιχρωμιωμένα paddles. Τα σπορ καθίσματα με ενσωματωμένα προσκέφαλα παρέχουν ενισχυμένη πλευρική στήριξη. Εκτός από τις μικροΐνες Dinamica, διατίθεται μία νέα τεχνητή επένδυση για τα διακοσμητικά ένθετα, καθώς και λεπτομέρειες από αλουμίνιο και ανθρακονήματα.

Αυξημένη λειτουργικότητα: ενσωμάτωση apps και on demand λειτουργιών

Το S3 είναι ψηφιακά διασυνδεδεμένο χάρη στις πολυάριθμες υπηρεσίες συνδεσιμότητας, τις on demand λειτουργίες και το app store. Διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό Audi virtual cockpit 10,25'', οθόνη αφής 10,1'', ψηφιακή ραδιοφωνική λήψη DAB+ και επαγωγική φόρτιση smartphone. Πέρα από τις δύο εμπρός θύρες φόρτισης USB-C στην κεντρική κονσόλα, στάνταρ είναι και δύο επιπλέον θύρες για τους πίσω επιβάτες. Άλλα προαιρετικά χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν το σύστημα πλοήγησης MMI plus, μαζί με το πλήρες σύνολο συνδεσιμότητας και την πρόσβαση στο Audi app store, το οποίο επιτρέπει στον οδηγό να χρησιμοποιεί ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών απευθείας στην οθόνη του αυτοκινήτου. Οι επιλεγμένες εφαρμογές εγκαθίστανται στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του S3 - χωρίς αυτός να χρειάζεται κάποια παρέμβαση του χρήστη μέσω του smartphone. Οι χρήστες μπορούν επίσης να αλληλοεπιδρούν με τις εφαρμογές τους μέσω φωνητικών εντολών. Οι on demand λειτουργίες εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό ευελιξίας. Ακόμη και μετά την αγορά του αυτοκινήτου μπορούν συνολικά να προστεθούν online πέντε μεμονωμένες λειτουργίες infotainment και άνεσης μέσω της εφαρμογής myAudi.

Photo credits: Audi AG