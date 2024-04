Με το νέο Tiguan η Volkswagen θέλει να χτυπήσει... πόρτες που μέχρι σήμερα έδειχναν ερμητικά κλειστές - Αποστολή στην Αρκαδία: Κώστας Μπιτσικώκος

Από το 2007 – όταν πρωτοκυκλοφόρησε – το Tiguan έχει καταγράψει περισσότερες από 7,6 εκατ. πωλήσεις. Φυσιολογικά λοιπόν η Volkswagen θέλει να συνεχίσει στο δρόμο των επιτυχιών και με την τρίτη γενιά του compact SUV. Στοχεύει όμως και... ψηλότερα, ώστε να αποσπάσει μερίδιο από premium μάρκες που έχουν θέσει ψηλά τον πήχη στην κατηγορία.

Καλεσμένοι της Kosmocar ταξιδέψαμε έως την ορεινή Αρκαδία, όπου μπορεί να της λείπει το χιόνι, της περισσεύει όμως η ομορφιά. Είχαμε λοιπόν την ευκαιρία να βρεθούμε πίσω από το τιμόνι του νέου Volkswagen Tiguan και να το οδηγήσουμε τόσο στον αυτοκινητόδρομο όσο και σε επαρχιακό οδικό δίκτυο με συνεχείς στροφές.

Το SUV των 4,54 μέτρων (+3 εκατ. σε σχέση με τον προκάτοχό του) βασίζεται στην εξελιγμένη έκδοση MQB evo της γνωστής πλατφόρμας και υπόσχεται οφέλη σε κάθε τομέα: από την ποιότητα κύλισης και την κατανάλωση καύσιμου, έως τις τεχνολογίες ψυχαγωγίας και υποβοήθησης του οδηγού.

Στις κυριότερες αλλαγές του νέου Tiguan περιλαμβάνονται:

Εμπρός φωτιστικά σώματα τεχνολογίας IQ. LIGHT HD matrix

Ρυθμιζόμενο πλαίσιο

Νέα γενιά κόκπιτ και συστήματος infotainment με οθόνη αφής 15 ιντσών

Driving Experience Control με περιστροφικό διακόπτη, για τον έλεγχο των προγραμμάτων οδήγησης, της έντασης του ραδιοφώνου και του εσωτερικού φωτισμού

Εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ

Πλούσια λίστα συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού

Νέος επιλογέας για το αυτόματο κιβώτιο, τοποθετημένος στα δεξιά του τιμονιού, όπως στα ηλεκτρικά Volkswagen ID.

Κινητήρες TDI, TSI, eTSI και eHybrid (plug-in υβριδική με ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χλμ.)

Περισσότεροι αποθηκευτικοί χώροι στην καμπίνα και μεγαλύτερο πορτμπαγκάζ (+37 λίτρα, στα 652).

Νέο ψηφιακό ταμπλό με οθόνη 15 ιντσών

Η Volkswagen έχει ανασχεδιάσει πλήρως και το εσωτερικό του Tiguan, αναβαθμίζοντας τα συστήματα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας. Στην τέταρτη γενιά του, το modular infotainment matrix (MIB4) περιλαμβάνει το νέο Digital Cockpit Pro (ψηφιακός πίνακας οργάνων 10 ιντσών με αντι-ανακλαστική επίστρωση σε μορφή tablet landscape), μια μεγάλη οθόνη infotainment με διαγώνιο είτε 12,9 ιντσών, είτε προαιρετικά 15 ιντσών, με νέο μενού και γραφικά, νέο head-up display και το νέο κεντρικό διακόπτη Driving Experience Control με ενσωματωμένη οθόνη TFT LCD, στη βάση της κεντρικής κονσόλας.

O ψηφιακός φωνητικός βοηθός IDA είναι επίσης νέος. Επιτρέπει τον εύκολο χειρισμό πολυάριθμων λειτουργιών του αυτοκινήτου και του infotainment με τη χρήση φυσικής γλώσσας. Επιπλέον, ο IDA απαντά σε ερωτήσεις για όλα τα πιθανά θέματα. Για να το κάνει αυτό, το σύστημα έχει πρόσβαση σε online βάσεις δεδομένων και - ως νέο χαρακτηριστικό - στο ChatGPT1 (τεχνητή νοημοσύνη, AI). Το ChatGPT θα είναι διαθέσιμο ως αναβάθμιση.

Κινητήρες για κάθε... γούστο

Ποιος είναι ο ιδανικός κινητήρας για ένα οικογενειακό SUV; Προφανώς η λέξη «ιδανικός» καθορίζεται από τις ανάγκες του πελάτη. Και η Volkswagen... προικίζει το νέο Tiguan με γκάμα από 8 διαφορετικά μηχανικά σύνολα ισχύος. Όλα με αυτόματο κιβώτιο DSG και ορισμένα εξ αυτών να συνδυάζονται με την τετρακίνηση 4ΜΟΤΙΟΝ.

Στη βάση της γκάμας βρίσκονται οι ήπια υβριδικοί κινητήρες βενζίνης (eTSI), με κυβισμό 1.5 λίτρα και ισχύ 130 ή 150 ίππους. Οι δύο πετρελαιοκινητήρες 2.0 TDI αποδίδουν 150 ή 193 ίππους (ο δεύτερος με σύστημα 4x4), ενώ προς τα τέλη του έτους θα αφιχθούν οι εκδόσεις με τους 2.0 TSI βενζίνης (με 204 ή 265 ίππους) και τετρακίνηση.

Στην κορυφή είναι οι εκδόσεις eHybrid, που μπαίνουν στην πρίζα για φόρτιση της μπαταρίας με ωφέλιμη χωρητικότητα 19,7 kWh. Επιτρέπει γρήγορη φόρτιση σε φορτιστή DC 50 kW και προσφέρει αυτονομία έως 100 χλμ. Στη βασική έκδοση PHEV, ο κινητήρας 1.5 TSI αποδίδει 150 ίππους και συνδυαστικά με τον ηλεκτροκινητήρα των 115 ίππων εξασφαλίζει συνδυαστική ισχύ 204 ίππων. Η κορυφαία έκδοση έχει θερμικό κινητήρα 177 ίππων, με τη συνδυαστική ισχύ να ανεβαίνει στους 272 ίππους (αντίστοιχη ροπή 350 και 400 Nm).

Εκδόσεις εξοπλισμού

Το νέο Tiguan διατίθεται σε τέσσερα επίπεδα εξοπλισμού Tiguan, Life, More και R-Line. Η More και η R-Line είναι οι κορυφαίες εκδόσεις: η More είναι η ιδιαίτερα πλούσια σε εξοπλισμό και η R-Line η σπορ έκδοση. Η βασική έκδοση Tiguan διαθέτει στον βασικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων, το νέο Digital Cockpit Pro (10 ιντσών), σύστημα Infotainment με κεντρική οθόνη 12,9 ιντσών, τον κεντρικό διακόπτη Driving Experience Control, το σύστημα προειδοποίησης Car2X, τον πρόσθετο κεντρικό αερόσακο εμπρός και πίσω πλευρικούς αερόσακους, τον 3-ζωνών αυτόματο κλιματισμό Climatronic, τις θύρες USB-C με δυνατότητα φόρτισης 45 Watt (μπροστά), τις μαύρες ράγες οροφής και τα πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης. Τα στάνταρ συστήματα υποβοήθησης περιλαμβάνουν τα Side Assist (Σύστημα ελέγχου τυφλού σημείου, σύστημα επιτήρησης πίσω κυκλοφορίας και υποβοήθησης εξόδου από θέση στάθμευσης), Front Assist (σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης), Lane Assist (σύστημα διατήρησης λωρίδας), Rear View Camera (κάμερα οπισθοπορείας) και μια μπροστινή κάμερα για δυναμική απεικόνιση των σημάτων κυκλοφορίας. Στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται επίσης προβολείς LED και ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών.

Το Tiguan Life είναι η μεσαία έκδοση εξοπλισμού. Το Tiguan Life περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής πρόσθετα χαρακτηριστικά: Adaptive Cruise Control με λειτουργία stop & go, Light Assist (Σύστημα αυτόματης προσαρμογής φωτισμού μεγάλης σκάλας), Σύστημα αυτόματου παρκαρίσματος Park Assist Plus με Park Distance Control, ηλεκτρικά αναδιπλούμενους καθρέπτες, εξωτερικό φωτισμό ambient, εσωτερικό φωτισμό ambient 10 χρωμάτων και comfort καθίσματα εμπρός με οσφυϊκή υποστήριξη.

Οι More και R-Line είναι οι κορυφαίες εκδόσεις. Η νέα ειδική έκδοση More προσφέρει επιπρόσθετα της Life, Ζάντες αλουμινίου "Venezia" διαστάσεων 17’’ με ελαστικά χαμηλής αντίστασης κύλισης, προβολείς LED Plus με λειτουργία φωτισμού στροφής και φωτισμού σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, πίσω φώτα 3D LED, Keyless Access - Σύστημα κλειδώματος / ξεκλειδώματος και εκκίνησης κινητήρα χωρίς κλειδί, αντικλεπτικό σύστημα συναγερμού με αισθητήρες εσωτερικού χώρου και προστασία από ρυμούλκηση, σύστημα εύκολου ανοίγματος της πόρτας του χώρου αποσκευών, φιμέ κρύσταλλα και ράγες οροφής σε αλουμίνιο. Τέλος, η κορυφαία έκδοση Tiguan R-Line διαθέτει επιπλέον χαρακτηριστικά όπως εξωτερική και εσωτερική ειδική σχεδίαση R-Line, ζάντες αλουμινίου "Coventry" διαστάσεων 19’’, sport comfort καθίσματα εμπρός, του οδηγού ergoActive, με λειτουργία massage και ενσωματωμένα προσκέφαλα και εσωτερικό φωτισμό ambient 30 χρωμάτων στο ταμπλό, τις πόρτες και τα εμπρός διακοσμητικά ένθετα. Όπως συνηθίζεται στη Volkswagen, τα μοντέλα μπορούν επίσης με μερικά κλικ να εξατομικευτούν περαιτέρω μέσω διαφόρων πακέτων και προαιρετικού εξοπλισμού. Ιδιαίτερο σημείο αναφοράς είναι η νέα ηλεκτρικά ανακλινόμενη και συρόμενη πανοραμική ηλιοροφή, η μεγάλη διάφανη επιφάνεια της οποίας εκτείνεται και στο πίσω μέρος.

Το Tiguan R-Line μπορεί επίσης να διαμορφωθεί με το πακέτο Black Style Package. Περιλαμβάνει μαύρες ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών, μαύρα καλύμματα εξωτερικών καθρεπτών και ενισχυμένης ηχομόνωσης παράθυρα με τα πίσω να είναι πολύ σκούρα, καθώς και πλαίσια παραθύρων σε κομψό γυαλιστερό μαύρο χρώμα.

Τιμές

Οι τιμές για το νέο Tiguan αρχίζουν από τα 34.300 ευρώ για την έκδοση με το ήπια υβριδικό σύστημα κίνησης των 48 V (eTSI) με τους 130 ίππους. Το μοντέλο με τους 150 ίππους κοστίζει από 37.900 ευρώ (επίπεδο εξοπλισμού Life), ενώ το diesel 2.0 TDI από 42.900 ευρώ (150 ίπποι και επίπεδο εξοπλισμού Life). To plug-in hybrid Tiguan κοστίζει από 51.100 ευρώ, με την έκδοση των 204 ίππων να έχει μηδενικό εταιρικό φόρο.

Φωτογραφίες: Kosmocar / Γ. Καραγιωργάκης