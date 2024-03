Σαν Σήμερα: Η επιστροφή του Ράικονεν στις νίκες μετά από 4 χρόνια (vid)

Η ιστορία των αγώνων ταχύτητας και δη της Formula 1 είναι γεμάτη από γεγονότα που έχουν αλλάξει τον κόσμο και μεγάλωσαν γενιές ανθρώπων. Ας δούμε τα πιο σημαντικά της ημέρας.

Η σημερινή μας εξόρμηση στα γεγονότα του παρελθόντος, περιλαμβάνei έξι στάσεις στο Σίμπρινγκ για το θρυλικό αγώνα των 12 ωρών. Επιπλέον στον κόσμο της Formula 1 θα μάθουμε για τρεις αγώνες, συμπεριλαμβανομένου της σκανδαλώδους εύνοιας προς τον Μίκαελ Σουμάχερ. Επίσης, κάνουμε σύντομη στάση στην Αυστραλία για τον πρώτο αγώνα του Indycar στο Σέρφερς Πάρανταϊς.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 17/3, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1979, η Porsche κυριάρχησε στις 12 Ώρες του Σίμπρινγκ, κάνοντας το 1-2-3-4 με τη διάσημη 935. Η Dick Barbour Racing ήταν εκείνη που κυριάρχησε, καταλαμβάνοντας τις θέσεις 1, 3 και 4.

Σαν σήμερα το 1990, ολοκληρώθηκε ένας αμφίρροπος αγώνας 12 Ωρών του Σίμπρινγκ, για το πρωτάθλημα IMSA GTP. Έξι διαφορετικά αυτοκίνητα βρέθηκαν στην πρωτοπορία, με την κορυφή να αλλάζει χέρια συνολικά 19 φορές.



Για πρώτη φορά στην ιστορία του event, οι πρώτοι τρεις τερμάτισαν στον ίδιο γύρο. Εν τέλει η Nissan ήταν αυτή που επικράτησε κάνοντας το 1-2 με τους Μπομπ Ερλ και Ντέρελ Ντέιλι. Στην 3η θέση ήταν η Jaguar των Γιαν Λάμερς, Ντέιβι Τζόουνς και Άντι Ουάλας.

Σαν σήμερα το 1991, το σιρκουί πόλης του Σέρφερς Πάρανταϊς στην Αυστραλία φιλοξένησε για πρώτη φορά αγώνα του πρωταθλήματος Indycar.



Νικητής αναδείχθηκε ο Τζον Αντρέτι έπειτα από μια εντυπωσιακή μάχη, κερδίζοντας για πρώτη φορά στο θεσμό. Στο βάθρο των πλαισίωσαν οι Μπόμπι Ρέιχαλ και Ρικ Μίαρς.

Σαν σήμερα το 1996, οι 12 Ώρες του Σίμπρινγκ κατακτήθηκαν για πρώτη φορά από αμερικανικό κατασκευαστή μετά το 1969. Μετά τη Ford και το GT40 27 χρόνια νωρίτερα, οι ΗΠΑ επέστρεψαν στο πρώτο σκαλί του βάθρου στο διάσημο αγώνα αντοχής της Φλόριντα, με την Oldsmobile και την Riley & Scott. Το #4 αγωνιστικό οδήγησαν οι Ουέιν Τέιλορ, Τζιμ Πάτσε και Έρικ Βαν Ντε Πέλε.

#WayneTaylor was the winner of Daytona 24 hours two times (1996 and 2005), Sebring 12 hours once (in 1996), IMSA champion two times (1994 and 1996) and Grand-Am Rolex Sports Car Series champion once (2005) ⬇https://t.co/BuREQWDPeT pic.twitter.com/75BAnvF9m8