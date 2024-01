Subaru WRΧ πέφτει πάνω σε εκχιονιστικό και κόβεται στα δύο (vid)

Ένας απερίσκεπτος οδηγός προκάλεσε σύγκρουση που από θαύμα δεν αποτέλεσε δυστύχημα.

Πολλοί οδηγοί έχουν την τάση να υπερεκτιμούν τις ικανότητές τους πίσω από το τιμόνι αλλά και τις δυνατότητες των αυτοκινήτων τους. Με αποτέλεσμα, να προκαλούν ατυχήματα που στην καλύτερη των περιπτώσεων, αφήνουν πίσω τους διαλυμένα αυτοκίνητα.

Όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση με ένα Subaru WRΧ που κόπηκε στα δύο (!), με τον οδηγό ως εκ θαύματος να αποφεύγει το σοβαρό τραυματισμό. Όλα έλαβαν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με την πολιτεία της Νέας Υόρκης να έχει καλυφθεί από χιόνι.





Ο οδηγός επιχειρεί προσπέρασμα σε φορτηγό και μπαίνει στο αντίθετο ρεύμα στο οποίο κινείται εκχιονιστικό μηχάνημα που φέρει και την κάμερα που κατέγραψε το συμβάν. Η τετρακίνηση του ιαπωνικού μοντέλου δεν καταφέρνει να κάνει θαύματα και η σύγκρουση είναι αναπόφευκτη.

Δείτε περισσότερα στο παρακάτω video…

Note to self: don't try to pass when roads are covered in snow and slush.



Thankfully, no one was injured in this crash. pic.twitter.com/pO1haHGk1P