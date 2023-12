Ο πολυνίκης της Formula 1 περνάει... καλά και όταν τελειώνουν οι αγώνες. Και εμείς μαζί του.

Η Mercedes-Benz περνά την τεχνογνωσία της από τις πίστες της Formula 1 στα αυτοκίνητα παραγωγής. Και ειδικά σε μοντέλα της Mercedes-AMG, όπως η GT 63 4MATIC+ Coupé.

Ο επτάκις πρωταθλητής της Formula 1, Λιούις Χάμιλτον, βρέθηκε στην πίστα δοκιμών της Mercedes-Benz στο Ιμεντίνγκεν της νότιας Γερμανίας. Και από ό,τι φαίνεται στο βίντεο, πέρασε πολύ καλά.

