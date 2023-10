H πλήρως ανανεωμένη γκάμα ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων περιλαμβάνει και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις.

«Full attack» από τον Όμιλο Stellantis στην κατηγορία των επαγγελματικών οχημάτων. Παρουσίασε ταυτόχρονα 12 βαν σε διάφορα μεγέθη αμαξώματος (compacy, μεσαίο, μεγάλο) από πέντε μάρκες: Citroen, Fiat, Opel, Peugeot και Vauxhall (η Opel στην Μ. Βρετανία).

Πρόκειται για τα:

Citroen Berlingo

Citroen Jumpy

Citroen Jumper

Fiat Doblò

Fiat Scudo

Fiat Ducato

Opel/Vauxhall Combo

Opel Vivaro

Opel Movano

Peugeot Partner

Peugeot Expert

Peugeot Boxer

Η Stellantis παρουσιάζει και τα 2ης γενιάς ηλεκτρικά βαν, με αυξημένη αυτονομία που φθάνει έως τα 420 χλμ. (με την μεγάλη μπαταρία των 110 kWh) με μία φόρτιση, ενώ θα προσθέσει το 2024 στη γκάμα τα μεγάλα βαν υδρογόνου.

Η ανανέωση των επαγγελματικών οχημάτων περιλαμβάνει νέο κόκπιτ με οθόνη πολυμέσων 10 ιντσών, 18 συστήματα υποβοήθησης του οδηγού (ADAS), δυνατότητα ημιαυτόνομης οδήγησης επιπέδου 2 κ.α.

#Stellantis unveils a full range of renewed, 100% Connected and #electrified compact, mid-size and large #CommercialVans – 12 vehicles in all – for @Citroen, @FiatProOfficial, @Opel, @Peugeot, @vauxhall as part of the #StellantisProOne strategic offensive. https://t.co/kt9WoNYTgs pic.twitter.com/OePmOSSC62