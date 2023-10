Η έκθεση GIMS διεξάγεται κανονικά στη Γενεύη, όμως το χαμηλό ενδιαφέρον στην Ευρώπη οδήγησε στην μεταφορά της στη Ντόχα του Κατάρ.

Με συνεχή κορναρίσματα δόθηκε το σήμα για να πέσει η αυλαία στην έκθεση αυτοκινήτου GIMS του Κατάρ (7-14 Οκτωβρίου). Τα αρχικά παραπέμπουν στη Geneva International Motor Show, η οποία όμως δεν έχει διεξαχθεί την τελευταία τετραετία στην πόλη της Ελβετίας, λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην παραγωγή αυτοκινήτων.

Στα περίπτερα του GIMS Κατάρ - που φιλοξενήθηκε στο εκθεσιακό και συνεδριακό συνέδριο της Ντόχα - παρουσία είχαν περισσότερες από 30 διεθνείς μάρκες αυτοκινήτων. Οι διοργανωτές εκμεταλλεύτηκαν την ταυτόχρονη διεξαγωγή του Grand Prix της Formula 1 για να προσελκύσουν μεγαλύτερο κοινό, αλλά και διασημότητες όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ.

