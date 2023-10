Το μεγάλο SUV επιδόσεων έκανε πρεμιέρα στην έκθεση αυτοκινήτου της Γενεύης, η οποία όμως διεξάγεται στην... Ντόχα του Κατάρ.

Το Κατάρ αποτελεί αυτές τις μέρες το επίκεντρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού αλλά και της αυτοκίνησης. Αφενός φιλοξενεί το Grand Prix της Formula 1, αφετέρου την έκθεση αυτοκινήτου GIMS (7-14 Οκτωβρίου). Τα αρχικά παραπέμπουν στη Geneva International Motor Show, η οποία όμως δεν έχει διεξαχθεί την τελευταία τετραετία στη Γενεύη, λόγω της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην παραγωγή αυτοκινήτων.

Ένα από τα πολυτελή αυτοκίνητα που έκαναν πρεμιέρα στην έκθεση του Κατάρ είναι και το SQ8, η σπορ εκδοχή του μεγάλου SUV της Audi. Εφοδιάζεται με τον 4.0 TFSI, ο οποίος αποδίδει για την περίσταση 507 ίππους και 770 Nm ροπής. Στάνταρ είναι βέβαια η τετρακίνηση quattro, όπως επίσης το 8τάχυτο κιβώτιο tiptronic, η αερανάρτηση και η τετραδιεύθυνση.

GIMS Qatar 2023 - Audi: World premiere of the Audi SQ8. Striking the ultimate balance between SUV functionality, exceptional design, and unbridled S model performance, the Audi SQ8 is a force to be reckoned with.#gimsqatar23 #genevamotorshow #gimsswiss pic.twitter.com/NBEyMD5NbV