Ηχηρή συνεργασία Yamaha και CFMoto

Η Yamaha ανακοίνωσε μια σημαντική νέα συνεργασία με την CFMoto στην κατασκευή μοτοσικλετών.

Ακόμα ένας κολοσσός της μοτοσικλέτας στρέφει το βλέμμα της προς την Κίνα στην κατασκευή δικύκλων. Η Yamaha ανακοίνωσε την επίσημη συνεργασία με την CFMoto μπαίνοντας πιο δυναμικά στην αγορά της Κίνας, αλλά και στην κατασκευή μοτοσικλετών τα επόμενα χρόνια.

Στην ανακοίνωσή της η Yamaha αναφέρει ότι η Κίνα είναι μια πολύ σημαντική εμπορική και παραγωγική βάση και έχει στόχο να συνεχίσει να ρίχνει βάρος προς αυτήν την κατεύθυνση σε συνεργασία με την CFMoto. Η Yamaha αντικατέστησε τον υπάρχον κατασκευαστή Chongqing Jianshe Mechanical and Electric με την Zheihiang CFMoto Power δημιουργώντας μια νέα εταιρεία, την Zhuzhou CF Yamaha Motor CO. LTD.

Τα κεντρικά αυτής της νέας κοινοπραξίας θα εγκατασταθούν στην πόλη Ζουζου της Κίνας και η έναρξη της λειτουργίας της έχει προγραμματιστεί για τον Νοέμβριο του 2023. Ο διαμοιρασμός έχει γίνει ως εξής: CFMoto 50%, Yamaha 44,23% και Tair YEA Limited 5,77%. Οι υπάλληλοι υπολογίζονται κοντά στους 500.

Η Yamaha δεν είναι η πρώτη και σίγουρα όχι η τελευταία εταιρεία που ενδυναμώνει τους δεσμούς της με την Κίνα. Τέτοιες κινήσεις έχουν στρατηγική σημασία για πολλούς λόγους με σημαντικότερους τη μείωση του κόστους κατασκευής και φυσικά την μεγαλύτερη διήθηση στην κολοσσιαία αγορά της Κίνας.