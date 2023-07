70 χρόνια Subaru: Οι σημαντικότεροι σταθμοί στην ιστορία της μάρκας

Πρόσφατα η ιαπωνική εταιρεία γιόρτασε τα 70ά γενέθλιά της από την ίδρυσή της.

Στις 15 Ιουλίου η Subaru Corporation γιόρτασε την 70ή επέτειό της. Η ιστορία της Subaru Corporation ξεκίνησε το 1917 από το Εργαστήριο Έρευνας Αεροσκαφών που αργότερα ονομάστηκε Nakajima Aircraft Co. Ltd. Μετά από μια σειρά αναδιοργανώσεων, στις 15 Ιουλίου 1953, ιδρύθηκε η Fuji Heavy Industries Ltd. η οποία τον Απρίλιο του 2017 μετονομάστηκε στο σημερινό της όνομα, Subaru Corporation.

Από την ίδρυσή της, η εταιρεία έχει αναπτύξει μια ποικιλία επιχειρήσεων - την αυτοκινητοβιομηχανία και την αεροπορική βιομηχανία ως κύριες δραστηριότητες, βιομηχανικά προϊόντα, οικολογικές τεχνο-λογίες, κατασκευή λεωφορείων και προκατασκευασμένες κατοικίες. Σήμερα, η αυτοκινητοβιομηχανία και η αεροπορική βιομηχανία αποτελούν τους δύο πυλώνες της επιχειρηματικής δραστηριότητας της εταιρείας.

Κάποιοι σταθμοί στη μέχρι τώρα πορεία της αυτοκινητοβιομηχανίας:

1958: το Subaru 360, το πρώτο της όχημα για ένα μίνι αυτοκίνητο σχεδιασμένο να εκπληρώσει την ιδέα της ιαπωνικής κυβέρνησης για ένα «λαϊκό αυτοκίνητο»

1972: το Subaru Leone 4WD Station Wagon, το πρώτο τετρακίνητο όχημα μαζικής παραγωγής της Ιαπωνίας

1989: το Subaru Legacy, που οδήγησε στην έκρηξη των station wagon κυρίως στην Ιαπωνική αγορά

2008: το προηγμένο σύστημα υποβοήθησης οδηγού EyeSight που βασίστηκε στη στερεοσκοπική κάμερα και συνεχώς εξελίσσεται

2012: το σπορ αυτοκίνητο Subaru BRZ και το 2022 το ηλεκτρικό SUV Solterra, που αναπτύχθηκαν και τα δύο από κοινού με την Toyota Motor Corporation.

Το 2021 η Subaru έφτασε την παραγωγή 20 εκατομμυρίων AWD οχημάτων και το 2022 παγκόσμιες πωλήσεις 5 εκατομμυρίων οχημάτων Subaru με EyeSight.

Στον τομέα της αεροπορικής βιομηχανίας, με την πρώτη πτήση του T-1 του πρώτου ιαπωνικού τζετ το 1958, η εταιρεία ενισχύει τις τεχνολογίες της συμμετέχοντας σε εγχώρια και διεθνή προγράμματα ανάπτυξης αεροσκαφών. Η Subaru θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με τρεις βασικές επιχειρήσεις: αμυντικά προγράμματα, εμπορικά προγράμματα όπως με το Boeing 787 και προγράμματα ελικοπτέρων όπως με το UH-2.

Τον Ιούνιο του 2023 μια νέα διοικητική ομάδα αναλαμβάνει καθήκοντα. Βασικοί στόχοι, αφενός ο Όμιλος Subaru να εργάζεται ως μία ενιαία και δυνατή ομάδα ώστε να ξεπεράσει αυτήν την εποχή των σημαντικών αλλαγών και προκλήσεων στην αυτοκινητοβιομηχανία και αφετέρου να εξελιχθούν περαιτέρω οι αναπτυσσόμενες τεχνολογίες από την εταιρεία.

Μέσω των προϊόντων και της ποιότητας που τα χαρακτηρίζει, η Subaru θα συνεχίσει να παρέχει «απόλαυση και ξεγνοιασιά» στις καρδιές και τις ζωές των ανθρώπων παραμένοντας δίπλα στους πελάτες και την κοινωνία. Με όραμα την «Παροχή Ευτυχίας» στους ανθρώπους, την κοινωνία, ακόμη και τη γη, η εταιρεία δεσμεύεται να αγωνιστεί για τη βιώσιμη ανάπτυξη του Ομίλου Subaru παράλληλα με την εξέλιξη μιας βιώσιμης και χαρούμενης κοινωνίας.

Σύντομη ιστορία της Subaru Corporation:

1917: Ο Chikuhei Nakajima ιδρύει το Εργαστήριο Έρευνας Αεροσκαφών.

1918: Το Εργαστήριο Έρευνας Αεροσκαφών μετονομάζεται σε Nakajima Aircraft Factory (αργότερα ενσωματώθηκε ως Nakajima Aircraft Co., Ltd. το 1931).

1945: Η Nakajima Aircraft Co., Ltd. αναδιοργανώνεται ως Fuji Sangyo Co., Ltd. και μεταβαίνει από την κατασκευή αεροσκαφών στην παραγωγή πολιτικών αγαθών.

1950: Σύμφωνα με τον νόμο περί αναδιοργάνωσης της εταιρείας, η Fuji Sangyo Co., Ltd. χωρίζεται σε 12 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων των Fuji Kogyo, Fuji Jidosha Kogyo και Utsunomiya Sharyo.

1953: Πέντε από τις 12 εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Fuji Kogyo, συνεισφέρουν κεφάλαια για την ίδρυση της Fuji Heavy Industries Ltd. (το 1955 η Fuji Heavy Industries εξαγοράζει και συγχωνεύεται με τις πέντε εταιρείες).

2017: Η Fuji Heavy Industries Ltd. μετονομάζεται σε Subaru Corporation.

Προέλευση του ονόματος Subaru:

Subaru είναι το ιαπωνικό όνομα για το αστρικό σμήνος Πλειάδες στον αστερισμό του Ταύρου, που ονομάζεται επίσης "Mutsuraboshi" (Έξι Αστέρια) στην Ιαπωνία.

Με αφορμή την ιστορία δημιουργίας της Fuji Heavy Industries που ιδρύθηκε από πέντε εταιρείες και αργότερα εξαγοράστηκε και συγχωνεύτηκε με αυτές, η εταιρεία υιοθέτησε το όνομα Subaru για τα οχήματά της ώστε να συμβολίσει τη συγχώνευση και την ενότητα των έξι εταιρειών.