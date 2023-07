Ποιο είναι το EV της χρονιάς;

Συνολικά 14 μοντέλα διαγωνιστήκαν για τα πρωτεία σε αυτή την διαρκώς αναπτυσσόμενη κατηγορία.

Το Hyundai IONIQ 6 κατέκτησε το βραβείο «EV of the Year 2023» στο πλαίσιο ψηφοφορίας του αμερικάνικου περιοδικού Car and Driver, με την κορεάτικη μάρκα να κρατά ρεζερβέ την κορυφή στη συγκεκριμένη κατηγορία αφού είχε επικρατήσει και πέρυσι, με το IONIQ 5.

Το IONIQ 6 κατέκτησε τη πρώτη θέση μεταξύ δεκατεσσάρων (14) ηλεκτρικών οχημάτων, που συμμετείχαν σε αυστηρές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα τριών εβδομάδων.

Μεταξύ των υποψήφιων ήταν τα: Audi Q4 E-tron, BMW i7, Cadillac Lyric AWD, GMC Hummer EV SUV, Genesis Electrified GV70, Kia EV6 GT, Kia Niro EV, Lexus RZ450e, Lucid Air Pure, Mercedes-Benz EQE350, Nis e-4orce, Toyota bZ4X AWD και VinFast VF8.

«Η γκάμα του IONIQ 6 έχει διαθέσιμη ισχύ και αυτονομία που βάζει την Tesla σε σκέψεις» δήλωσε ο Τόνι Κιρόγκα, αρχισυντάκτης του εν λόγω περιοδικού. «Μια αρχιτεκτονική πλατφόρμα 800 volt μειώνει τους χρόνους φόρτισης, αλλά το καλύτερο από όλα είναι ότι το IONIQ 6 είναι ένα αυτοκίνητο που αγαπάμε να οδηγούμε».





Από την πλευρά της Hyundai, o CEO για τη Βόρεια Αμερική, Χοσέ Μουνιόθ, πρόσθεσε: «Αυτό το βραβείο αναγνωρίζει τις σημαντικές προσπάθειες που απαιτούνται για την ανάπτυξη πρωτοποριακών ηλεκτρικών (ΕV) οχημάτων, όπως το IONIQ 6 που προσφέρουν κορυφαία αεροδυναμική, ταχύτητα φόρτισης, καινοτόμα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και μεγάλη αυτονομία. Αυτή η αναγνώριση ενισχύει περαιτέρω την επιδίωξή μας για μια ηγετική θέση στην ηλεκτροκίνηση παγκοσμίως και παροχή έξυπνων λύσεων κινητικότητας».