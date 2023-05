Σημαντική δωρεά της Ferrari για τις ανάγκες της Εμίλια Ρομάνια

Η θρυλική εταιρεία στηρίζει έμπρακτα τις περιοχές που επλήγησαν από τις πρόσφατε φυσικές καταστροφές.

Στο πλευρό της χτυπημένης από τις φυσικές καταστροφές περιφέρειας της Εμίλια Ρομάνια, βρίσκεται η Ferrari. Η ιταλική εταιρεία απέδειξε πως δεν είναι απλά ένα brand αλλά αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής των γειτόνων μας, κάνοντας δωρεά της τάξης του ενός εκατομμυρίου ευρώ στην Υπηρεσία Εδαφικής Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας.

Το εν λόγω κονδύλι θα αξιοποιηθεί στη βοήθεια του τοπικού πληθυσμού που επλήγη από τις πρόσφατες πλημμύρες, με ιδιαίτερη έμφαση σε έργα για την περιβαλλοντική ανάκαμψη και τη διαχείριση της υδρογεωλογικής αστάθειας.

Η σχετική ανακοίνωση την οποία υπέγραφε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ferrari, Μπενεντέτο Βίνια, ανέφερε: «Στις δύσκολες στιγμές, η Ferrari ήταν πάντα στο πλευρό της κοινότητάς της. Θέλαμε να στηρίξουμε άμεσα και συγκεκριμένα τις επείγουσες ανάγκες των κατοίκων της Εμίλια Ρομάνια, που έχει δοκιμαστεί από μία σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή. Σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, τις οποίες ευχαριστούμε θερμά για το ακούραστο έργο τους, αυτή η βοήθεια θα φέρει παρηγοριά κι αποτελεί απτό σημάδι αλληλεγγύης ολόκληρης της οικογένειας της Ferrari».

Ferrari supports the flood-affected community and is donating 1 million euros to the Emilia-Romagna Region's Agency for Territorial Safety and Civil Protection, joining the regional fundraising campaign.#Ferrari #EmiliaRomagna