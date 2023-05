Πρεμιέρα στην έκθεση Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2023 έκανε η one-off δημιουργία των σχεδιαστών και μηχανολόγων της BMW.

Κάθε χρόνο η Concorso d’Eleganza Villa d’Este, στην λίμνη Κόμο της Ιταλίας, αποτελεί το σημείο συνάντησης των φίλων κλασσικών και πολυτελών οχημάτων. Παράλληλα αποτελεί μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για τις αυτοκινητοβιομηχανίες να παρουσιάσουν σπάνια ή πρωτότυπα μοντέλα.

Στην περίπτωση της BMW, το Concept Touring Coupe αποτελεί ένα διθέσιο αυτοκίνητο με shooting brake αμάξωμα, το οποίο βασίζεται στη Ζ4. Δεν θα το δούμε στην παραγωγή καθώς πρόκειται για one-off concept, όμως σχεδιαστικά στοιχεία του αμαξώματος και πολυτελείς λεπτομέρειες από την καμπίνα θα περάσουν μελλοντικά σε αυτοκίνητα της γερμανικής μάρκας.

What dramatic debut at the Concorso d'Eleganza Villa d'Este! The one-of-a-kind BMW Concept Touring Coupé pays tribute to the timeless fascination of the car.



Worth a ❤️, right?#BMW pic.twitter.com/2MyryLRPa1