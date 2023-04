Γιούαν ΜακΓκρέγκορ και Moto Guzzi μας ταξιδεύουν στην Καλιφόρνια (vid)

Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια της Moto Guzzi για το εμβληματικό V100 Mandello.

Ο Γιούαν ΜακΓκρέγκορ μπορεί να έχει γίνει γνωστός από τις blockbuster επιτυχίες του στον κόσμο του κινηματογράφου, ωστόσο είναι και μεγάλος λάτρης της μοτοσικλέτας. Η σχέση του με την Moto Guzzi δεν είναι καινούρια καθώς ο γνωστός ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές το πάθος του για την μάρκα.

Οι δύο πλευρές ένωσαν για μια ακόμα φορά τις δυνάμεις τους με αφορμή την V100 Mandello. Ο ΜακΓκρέγκορ πρωταγωνιστεί σε ένα βίντεο, που γυρίστηκε σε διάφορες τοποθεσίες στην Καλιφόρνια σε σκηνοθεσία του Ντάνκαν Βάινκοφ αποτίει φόρο τιμής στον δεσμό ανθρώπου και μοτοσικλέτας χάρη στην μοναδική αφήγηση του ηθοποιού. Είναι μια παραγωγή με έντονο αυτοβιογραφικό άρωμα, όπου το ταξίδι είναι μια μεταφορά για τη ζωή.

Το βίντεο είναι γυρισμένο σε φιλμ 35 χιλ. και παρουσιάζει την V100 Mandellο μαζί με ιστορικά μοντέλα της ιταλικής μάρκας. Η V100 Mandello αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα μιας ιστορίας ενός αιώνα, πλούσιας σε καινοτομία και δεξιοτεχνία. Είναι η Moto Guzzi του μέλλοντος, ωστόσο έχει σχεδιαστεί και χτιστεί πάνω στα γερά θεμέλια ενός μοναδικού παρελθόντος.

Ο Βρετανός ηθοποιός τόνισε: «Όταν άνοιξα το γκάζι με τη V100 στον αυτοκινητόδρομο Pacific Coast, ήταν πραγματικά μια συναρπαστική εμπειρία, είναι μια πολύ μοναδική μοτοσυκλέτα - σπορ αλλά άνετη, ιδανική για πολύωρη οδήγηση. Είναι εντελώς Moto Guzzi στην καρδιά και αυτό είναι το υπέροχο, ότι κατάφεραν να σχεδιάσουν μια σύγχρονη υδρόψυκτη μοτοσυκλέτα που εξακολουθεί να δίνει την αίσθηση μιας Guzzi».

Δείτε το βίντεο On to the next journey ft. Ewan McGregor.