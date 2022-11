Test drive Porsche Taycan 4S: Ηλεκτρικό μηχάνημα ονείρων

Το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο από τη Στουτγάρδη είναι μια αληθινή Porsche: απίστευτα γρήγορη, εξαιρετική στην οδήγηση και αρκετά πρακτική για καθημερινή χρήση.

Η σπορ αίσθηση είναι συνήθως χαμηλή προτεραιότητα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, αλλά η Porsche Taycan φέρνει ξεκάθαρα την οδηγική απόλαυση στο επίκεντρο. Η Porsche χρησιμοποίησε την ηλεκτροκίνηση ως ευκαιρία και όχι ως δικαιολογία, κατασκευάζοντας ένα τετράθυρο μοντέλο σχεδιασμένο για υψηλό επίπεδο ανθρώπινης εμπλοκής αντί για αυτόνομη -και πολλοί θα έλεγαν «άψυχη»- μεταφορά επιβατών. Και παρότι μπορεί η μέγιστη εμβέλεια να είναι λίγο μικρότερη από ανταγωνιστές, όπως το Tesla Model S, η Taycan συμπεριφέρεται όπως αρμόζει σε μια Porsche: με τεράστια αυτοπεποίθηση και έλεγχο.

Όλα τα μοντέλα της Taycan, από τη «βασική» με το μονό κινητήρα των 408 ίππων μέχρι την απίστευτα γρήγορη Turbo S των 750 ίππων, χρησιμοποιούν κιβώτιο δύο ταχυτήτων που μπορεί να συνδυάσει την τρομερή επιτάχυνση με την αυτονομία στον αυτοκινητόδρομο που κάποιες φορές ξεπερνά τις προσδοκίες. Εμείς είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την Taycan 4S, το τετρακίνητο σεντάν μοντέλο που προσφέρει τη μεγαλύτερη αυτονομία του πακέτου και πιθανότατα την καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής.

Πάνω από 500 ηλεκτρικά άλογα

Η Porsche Taycan 4S του 2022 διαθέτει δύο ηλεκτρικούς κινητήρες, έναν σε κάθε άξονα. Έχει αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 500 χιλιόμετρα (με την επιλογή performance battery plus) και αποδίδει 390 kW ή 530 ίππους. Αυτό επιτρέπει επιτάχυνση 0-100 χιλιόμετρα ανά ώρα σε μόλις 4 δευτερόλεπτα (χρησιμοποιώντας το launch control) και μέγιστη ταχύτητα που περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ/ώρα.

Η Porsche θα μπορούσε πολύ εύκολα να είχε δημιουργήσει μια πλήρως ηλεκτρική έκδοση της Panamera. Εξάλλου, το αυτοκίνητο ήταν ήδη διαθέσιμο ως υβριδικό. Ωστόσο, δημιουργώντας ένα ολοκαίνουργιο μοντέλο, μπόρεσε να βελτιστοποιήσει τη σχεδίαση γύρω από τον ηλεκτροκινητήρα αντί να τον προσαρμόσει σε ένα υπάρχον σχέδιο.

Το αποτέλεσμα είναι η 4θυρη Taycan, παρότι δεν είναι καθόλου μικρή σε διαστάσεις (μήκος 4,963 μ., πλάτος 1,966 μ., μεταξόνιο 2,9 μ.), να δείχνει πιο ελκυστική από την Panamera και μοιάζει περισσότερο με μια λίγο επιμηκυμένη 911. Ως στάνταρ, η Taycan 4S διατίθεται σε τροχούς Aero 19 ιντσών, αλλά το μοντέλο της δοκιμής «φορούσε» τις σπορ ζάντες 20 ιντσών που δίνουν καλύτερη θέα στις γιγάντιες δαγκάνες των φρένων.

Εκτός από την πολύ καλή εμφάνιση, η Taycan έχει μερικά εντυπωσιακά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά. Οι αεροκουρτίνες πάνω από τους μπροστινούς τροχούς συμβάλλουν στη μείωση των αναταράξεων ενώ η πίσω αεροτομή τριών σταδίων ελέγχει τη ροή του αέρα στο πίσω μέρος. Μια σταθερή γυάλινη πανοραμική οροφή διατίθεται προαιρετικά (υπήρχε στο μοντέλο που δοκιμάσαμε), παρέχοντας φωτεινή και αέρινη αίσθηση στο εσωτερικό και οι χειρολαβές των θυρών εκτείνονται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο είναι ξεκλείδωτο και επανέρχονται «μέσα» στο αμάξωμα όταν είναι κλειδωμένο.

Εσωτερικό... Porsche

Στο εσωτερικό, η Taycan ακολουθεί τη σχεδιαστική φιλοσοφία της Porsche. Πίσω από το τιμόνι βρίσκεται μια κυρτή οθόνη 16,8 ιντσών για τον πίνακα οργάνων, που ενσωματώνει χειριστήρια αφής για τον έλεγχο των φώτων και την ανάρτησης. Μια κεντρική οθόνη 10,9 ιντσών παρέχει επιλογές infotainment και τα κύρια χειριστήρια του οχήματος. Η κεντρική κονσόλα φιλοξενεί μια τρίτη κατακόρυφη οθόνη 8,4 ιντσών που παρέχει γρήγορη πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες, από τις ρυθμίσεις του συστήματος κλιματισμού έως τις λειτουργίες φόρτισης και τα χειριστήρια του τηλεφώνου. Υπάρχει επίσης και head-up display.

Κάθεσαι χαμηλά, όπως θα περίμενες για ένα σπορ αυτοκίνητο, αλλά έχεις εξαιρετική ορατότητα προς όλες τις κατευθύνσεις. Το μοντέλο που δοκιμάσαμε περιλαμβάνει τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με έναν πολύ πρακτικό περιστροφικό διακόπτη για τα driving modes. Στο εσωτερικό υπάρχει επίσης ένα ψηφιακό και αναλογικό ρολόι στο ταμπλό, με έναν μόνο δείκτη που δείχνει δευτερόλεπτα για να πραρακολουθεί κάποιος τους χρόνους γύρου, ως ένα -κάπως παράταιρο- νεύμα στην ιστορία της 911. Δεν χρειάζεται να αναφέρουμε ότι τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί σε όλες τις επιφάνειες είναι κορυφαίας ποιότητας και παντού κυριαρχεί η αίσθηση της πολυτέλειας.

Τα πίσω καθίσματα προσφέρουν μεγάλο χώρο για τους επιβάτες και υπάρχει επίσης άφθονος αποθηκευτικός χώρος για μικροαντικείμενα. Η Taycan διαθέτει μεγάλο πορτμπαγκάζ με δυνατότητα αναδίπλωσης των πίσω καθισμάτων για ακόμα περισσότερο χώρο. Υπάρχει επίσης ένα εμπρός πορτμπαγκάζ χωρητικότητας 84 λίτρων, που προστίθενται στα 407 λίτρα του χώρου αποσκευών.

Ένα γνήσιο σπορ αυτοκίνητο

Όταν μπαίνεις στην Porsche Taycan καταλαβαίνεις ότι μπαίνεις σε ένα σπορ αυτοκίνητο. Όλα είναι εκεί: η χαμηλή θέση οδήγησης, το πολυτελές εσωτερικό και οι πολλές επιλογές ρύθμισης, από την ηλεκτρική ανάρτηση μέχρι τη σπορ λειτουργία. Το αυτοκίνητο δείχνει χαμηλό και φαρδύ και έτοιμο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε διαδρομή.

Η ομορφιά ενός ηλεκτροκινητήρα είναι η στιγμιαία παροχή της ισχύος και η Taycan σε καρφώνει πραγματικά στο κάθισμα όταν πατάς τέρμα το πεντάλ του γκαζιού. Ακόμη και χωρίς να ενεργοποιηθεί το launch control, είναι τρομερά γρήγορη. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η διαδικασία της προσπέρασης, με το «εμπόδιο» να βρίσκεται πίσω σου μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Υπάρχουν τέσσερα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης, τα Range, Normal, Sport και Sport Plus. H λειτουργία τους είναι αντίστοιχη με τις ονομασίες τους. Στο πρόγραμμα Range η προτεραιότητα δίνεται στην αύξηση της εμβέλειας, ενώ το πιο ισορροπημένο, και αυτό που χρησιμοποιείται περισσότερο στην καθημερινότητα, είναι το Normal. Στα Sport και Sport Plus η απόκριση είναι αμεσότερη, το σύστημα διεύθυνσης βαραίνει και η ανάρτηση γίνεται πιο σφικτή. Στο Sport Plus όλο το σύστημα είναι ρυθμισμένο «στα κόκκινα» για να δίνει τη μέγιστη απόδοση κάθε στιγμή. Η εναλλαγή ανάμεσα στα προγράμματα γίνεται πολύ εύκολα και άμεσα με τον περιστροφικό διακόπτη στο τιμόνι.

Η οδική συμπεριφορά της Taycan είναι αναμενόμενα εντυπωσιακή και το αυτοκίνητο αισθάνεται σταθερό τόσο στις στροφές όσο -φυσικά- και στις ευθείες. Βέβαια, το βάρος του αυτοκινήτου, που ξεπερνά τους δύο τόνους, δεν κρύβεται και όταν ο ρυθμός ανέβει πολύ ψηλά η εξαιρετική μηχανολογία της Porsche δίνει άνιση μάχη με την αδράνεια. Ωστόσο, το χαμηλό κέντρο βάρους που προσφέρει η τοποθέτηση της μπαταρίας στο πάτωμα βοηθάει ιδιαίτερα στη σταθερότητα του αυτοκινήτου και στην αίσθηση ελέγχου του οδηγού. Υπάρχει επίσης και σύστημα της ενεργής τετραδιεύθυνσης, που κάνει τη συμπεριφορά στις στροφές ακόμα καλύτερη.

Ηλεκτρικός ήχος

Ένα ωραίο στοιχείο είναι ότι η Porsche δεν προσπάθησε να παραποιήσει τον θόρυβο του κινητήρα της Taycan και να τον κάνει τεχνητά να μοιάζει με ήχο βενζινοκινητήρα. Αντίθετα, αγκάλιασε -και ενίσχυσε στο πρόγραμμα Sport Plus- τον φυσικό ηλεκτρικό ήχο για να δώσει μια φουτουριστική αίσθηση. Επίσης, δεν υπάρχει επιλογή οδήγησης με ένα πεντάλ και η ανάκτηση γίνεται πατώντας το πεντάλ του φρένου. Αυτό είναι συνειδητή επιλογή των μηχανικών της Porsche, που θέλησαν να αφήσουν αναλλοίωτο το σπορ χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Υπάρχει μια σειρά από συστήματα αυτόνομης οδήγησης, όπως το προσαρμοζόμενο cruise control και το Active Lane Keep, που σίγουρα βοηθούν σε μακρινά ταξίδια. Το Surround-view 3D χρησιμοποιεί κάμερες σε όλες τις πλευρές του οχήματος για να σχηματίσει μια πανοραμική άποψη του αυτοκινήτου, η οποία είναι πολύ βολική για το παρκάρισμα.

Μπαταρία και αυτονομία

Όπως σε όλα τα ηλεκτρικά οχήματα, η μπαταρία και η αυτονομία της είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας. Η Taycan 4S της δοκιμής μας διαθέτει τη «μεγάλη» μπαταρία με χωρητικότητα 93 kWh, που δίνει θεωρητική αυτονομία (κατά WLTP) έως 512 χιλιόμετρα σε μεικτές συνθήκες και έως 390 στον αυτοκινητόδρομο. Οι τιμές αυτές, βέβαια, για να επιτευχθούν απαιτούν συγκεκριμένο τρόπο οδήγησης που, καθώς όμως μιλάμε για ένα αυτοκίνητο υψηλών επιδόσεων, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσει ο οδηγός.

Επομένως, η πραγματική αυτονομία ίσως είναι μικρότερη από αυτές τις τιμές – αλλά όχι όσο θα περίμενε κάποιος. Στη μικρή δοκιμή μας η Taycan 4S ξεπέρασε τα 300 χιλιόμετρα και αμφιβάλω πολύ αν υπήρξε στιγμή που οδηγήθηκε με την οικονομία στη σκέψη του οδηγού. Το θετικό είναι ότι προσφέρει φόρτιση DC έως και 270 kW, οπότε με τον σωστό φορτιστή θα χρειαστούν λίγο πάνω από 20 λεπτά λεπτά για να φτάσει από το 5% στο 80%. Το πού θα βρείτε τέτοιο φορτιστή αυτήν τη στιγμή είναι βέβαια διαφορετικό πρόβλημα. Υπάρχει πάντως ένας στις εγκαταστάσεις της Porsche στην Αθήνα.

H Taycan έχει σημεία φόρτισης και στις δύο πλευρές του αυτοκινήτου, πίσω από συρόμενες ηλεκτρικές θυρίδες σε κάθε μπροστινό φτερό. Η δεξιά πλευρά κάνει και για AC (εναλλασσόμενου ρεύματος) και για DC (συνεχούς ρεύματος), ενώ η αριστερή είναι AC, μόνο για οικιακούς φορτιστές.

Η Taycan 4S είναι ίσως ό,τι πιο διασκεδαστικό κυκλοφορεί σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο αυτήν τη στιγμή. Αυτό συμβαίνει για έναν απλό λόγο: πρόκειται για πρωτίστως ένα σπορ αυτοκίνητο, που απλώς τυχαίνει να κινείται με ηλεκτρική ενέργεια. Μπορεί η τιμή της να ξεκινά από τις περίπου 115.000 ευρώ, ωστόσο προσφέρει ένα συνδυασμό εμφάνισης, τεχνολογίας και οδικής ευχαρίστησης, που μαζί με το όνομα της Porsche την κάνουν απλώς ακαταμάχητη.

Φωτογραφίες: Βασίλης Κωστάκος