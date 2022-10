Οι Ευρωβουλευτές τάχθηκαν με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της ανάπτυξης επαρκούς δικτύου για φόρτιση ηλεκτρικών αυτοκινήτων και ανεφοδιασμού οχημάτων υδρογόνου.

Μία σημαντική απόφαση για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και της υδρογονοκίνησης έλαβαν το μεσημέρι της Τετάρτης τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με 485 ψήφους υπέρ, 65 κατά και 80 απόντες, εγκρίθηκε η πρόταση για την ανάπτυξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Στόχος να καλυφθεί το χαμένο έδαφος, καθώς την τελευταία πενταετία οι πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων αυξήθηκαν στην κατά 10 φορές, ενώ τα σημεία φόρτισης κατά μόλις 2,5 φορές.

Οι ευρωβουλευτές συμφώνησαν να τεθούν μίνιμουμ εθνικοί στόχοι για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, με τα κράτη-μέλη να έχουν διορία έως το 2024 για να παρουσιάσουν το σχετικό τους πλάνο. Η πρόταση που υιοθετήθηκε προβλέπει ότι έως το 2026 θα πρέπει να υπάρχει ένας σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων ανά 60 χλμ. στους κυριότερους οδικούς άξονες. Το ίδιο ισχύει και για τα φορτηγά-λεωφορεία, αλλά για τους αυτοκινητόδρομους (Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών ΤΕΝ-Τ). Το σχέδιο προβλέπει εξαιρέσεις για τις ακριτικές περιοχές, τα νησιά και για δρόμους με πολύ χαμηλή κίνηση οχημάτων.

Επίσης, προβλέπεται δύο χρόνια αργότερα (από το 2028) να υπάρχει ένας σταθμός ανεφοδιασμού σε υδρογόνο ανά 100 χλμ. Η Κομισιόν πρότεινε ένας σταθμός υδρογόνου ανά 150 χλμ. με ορίζοντα το 2031. Πλέον το Κοινοβούλιο παραπέμπει το θέμα στην αρμόδια επιτροπή, για τις απαραίτητες διαπραγματεύσεις.

The @europarl_en is supporting higher ambitions for the deployment of the charging infrastructure. 486 votes in favour and 65 against for my AFIR report in #EPlenary. The work continues already next week with the first trialogue with @EU_Commission and @EU2022_CZ. pic.twitter.com/reWPbKLkpc