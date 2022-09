Η κοινή τους πορεία συμπληρώνει δύο δεκαετίες και επιστεγάζεται με μία πρωτότυπη έκδοση του RS e-tron GT.

Στον προσεχή αγώνα με την Μπάγερ Λεβερκούζεν, το βράδυ της Παρασκευής στην «Αλιάντς Αρίνα», οι φίλοι της Μπάγερν Μονάχου θα βρεθούν ενώπιον ενός ιδιαίτερου αυτοκινήτου. Η πρωτότυπη και μοναδική έκδοση του ηλεκτρικού supercar RS e-tron GT είναι βαμμένη σε κόκκινο – μαύρο για να γιορτάσει τη συμπλήρωση 20 ετών στη συνεργασία του συλλόγου με την Audi.

Η Audi είναι χορηγός της Μπάγερν Μονάχου από το 2002, ενώ από το 2011 κατέχει μετοχές του ποδοσφαιρικού συλλόγου. Μάλιστα ο εκάστοτε προπονητής και οι ποδοσφαιριστές των Βαυαρών οδηγούν μοντέλα της γερμανικής μάρκας ως εταιρικά αυτοκίνητα.

Το RS e-tron GT είναι ένα ηλεκτρικό τετράθυρο coupe που αγγίζει σε ισχύ τους 600 ίππους (646 σε λειτουργία boost) και χρειάζεται μόλις 3,3 δλ. για να φθάσει τα 100 χλμ/ώρα! Το επετειακό μοντέλο φιλοξενεί στο καπό και την οροφή ξεχωριστή αναφορά σε κάθε μία από τις τελευταίες 20 σεζόν (π.χ. Double sieger σημαίνει ότι εκείνη τη χρονιά η Μπάγερν κατέκτησε το νταμπλ), ενώ στο πίσω τζάμι εμφανίζεται το σήμα της ομάδας.

