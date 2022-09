Η ΜΙΝΙ «τρέχει» για καλό σκοπό ενάντια στον καρκίνο του μαστού

Η κορυφαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος Μαρία Πολύζου θα καθοδηγήσει την ομάδα MINI DRIVERS OF CHANGE.

«BIG LOVE» είναι ο τρόπος που έχει επιλέξει η MINI για να δείχνει πώς δύο μικρές λέξεις μπορούν να εμπνεύσουν θετική ενέργεια και αγάπη για τη ζωή. Σε αυτό το πλαίσιο, η ΜΙΝΙ θα υποστηρίξει τη διοργάνωση Greece Race for the Cure®. Το Greece Race for the Cure® αποτελεί πλέον έναν από τους πιο δημοφιλείς αγώνες με στόχο την ενημέρωση για τον καρκίνο του μαστού στην Ευρώπη, ενώ είναι το μεγαλύτερο αθλητικό event με κοινωνικό σκοπό στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 264.000 συμμετοχές σε όλη την ιστορία της διοργάνωσης από το 2009.

Φέτος, η ΜΙΝΙ θα είναι ο Υπερήφανος Χορηγός Δρομέων στον αγώνα που θα διεξαχθεί στις 2 Οκτωβρίου 2022 στο Ζάππειο και θα συμμετέχει ενεργά λαμβάνοντας μέρος στον αγώνα των 5 χλμ. με την ομάδα MINI DRIVERS OF CHANGE. Η βρετανική μάρκα θα βρίσκεται ήδη στο Ζάππειο από την προηγούμενη μέρα σε ειδικά διαμορφωμένο stand όπου οι αθλητές της ομάδας θα μπορούν να παραλάβουν τις συμμετοχές τους και οι επισκέπτες να στείλουν το δικό τους μήνυμα ελπίδας.

Την ομάδα MINI DRIVERS OF CHANGE καθοδηγεί η κορυφαία Ελληνίδα μαραθωνοδρόμος, Μαρία Πολύζου. Η Μαρία Πολύζου είναι κάτοχος Πανελληνίου Ρεκόρ στο Μαραθώνιο, προπονήτρια μεγάλων αποστάσεων, συγγραφέας, αλλά και η ίδια survivor του καρκίνου του μαστού.

Με τη μακροχρόνια εμπειρία της, η Μαρία θα στηρίξει την ομάδα προσφέροντας καθοδήγηση με πολύτιμες συμβουλές για την κατάλληλη προετοιμασία ενόψει του αγώνα και θα εμψυχώνει συνεχώς όλους τους συμμετέχοντες. Άλλωστε, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες αγωνιστικές δεξιότητες, αλλά κυρίως δύναμη, θέληση, καλή διάθεση και προπαντός «BIG LOVE» που είναι και το κεντρικό σύνθημα της ΜΙΝΙ.

Στα επίσημα κανάλια της MINI Hellas στα social media υπάρχουν διαθέσιμα videos και συμβουλές από την Μαρία Πολύζου.