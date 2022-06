Το Gazzetta δοκιμάζει το μικρό θαύμα που λέγεται Wonder cross 750

Ο Βασίλης Ορφανός μάς παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο όχημα με τεράστιες δυνατότητες.

Η VOM ύστερα από πρόσκληση του Γιάννη Χεκιμιάν και του Κώστα Κοκκαλή βρέθηκε στη Μαλακάσα στο Ιαβέρης Park Drive In. Εκεί οδηγήσαμε ένα διαφορετικό όχημα, το Wonder 750 cross car και μεταφέρουμε τις εντυπώσεις μας.

Παρατηρώντας το συγκεκριμένο cross car, βλέπεις με την πρώτη ματιά την ποιότητα κατασκευής του. Το σασί του είναι κατασκευασμένο από χρώμιο μολυβδαίνιο με κλωβό ασφαλείας για την προστασία του οδηγού του, με χώρα παραγωγής την Ισπανία. Στην εξέλιξη του έχουν βοηθήσει τα μέγιστα ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Κάρλος Σάινθ. Για την κίνηση και την υψηλή του απόδοση φοράει ένα κινητήρα 750 κ.εκ. της Suzuki, που αποδίδει 155 ίππους, έχοντας να κινήσει ένα σύνολο βάρους που αγγίζει τα 350 κιλά. Μια αναλογία κιλών/ίππο πολύ καλή για αγωνιστικές συνθήκες.

Είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια στον τυχερό οδηγό του, έχοντας ανεξάρτητες αναρτήσεις τριών δρόμων της Reinger σε κάθε τροχό. Στο πίσω τμήμα δεσπόζουν δίπλα ψαλίδια ώστε να μην αλλάζει η γωνία κάμπερ κατά τη βύθιση της ανάρτησης. Ο κλωβός ασφαλείας του οδηγού είναι κατασκευασμένος με τις τελευταίες ομολογκασιόν της FIA, της παγκόσμιας ομοσπονδίας αυτοκινήτου, με σκοπό να παρέχει τη μέγιστη ασφάλεια στον όποιο τυχερό βρεθεί μέσα στο κόπτιτ του συγκεκριμένου cross car.

Αφού ετοιμαστήκαμε και δεθήκαμε με τις ζώνες τεσσάρων σημείων, ήρθε η στιγμή να οδηγήσουμε το Wonder. Αμέσως, από τους πρώτους γύρους, καταλαβαίνεις ότι είναι γεννημένο και κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο για να σε ετοιμάσει να γίνεις πρωταθλητής ή στην αγγλική ορολογία: ready to be a champion! Αυτό το ανακαλύψαμε οδηγώντας το μέσα στην όμορφη πίστα του Ιαβέρης Park Drive In. Μόλις κάναμε μερικούς αναγνωριστικούς γύρους για να δούμε τη συμπεριφορά του οχήματος αλλά και τη διαδρομή της πίστας, ακολούθησε δεύτερο σκέλος, πιέζοντας και οδηγώντας με πιο γρήγορους ρυθμούς.

Πολύ γρήγορα συνειδητοποιείς πόσο κοντά βρίσκεται το Wonder 750 με ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο επιπέδου WRC. Η εξάτμιση της Arrow αποδίδει τα μέγιστα, δίνοντας έναν μαγικό αγωνιστικό ήχο, ενώ οι στροφές του κινητήρα στο θετικό πάτημα του γκαζιού ανεβαίνουν αστραπιαία, επιταχύνοντας το όχημα με τέτοιο ρυθμό που η πίστα τελειώνει πολύ γρήγορα. Οι ρυθμοί ανεβαίνουν και όπου χρειαστεί επιβράδυνση, τα δισκόφρενα λειτουργούν ιδανικά. Για μεγαλύτερες απαιτήσεις υπάρχει και κατανεμητής ρύθμισης της πίεσης των φρενών, που μπορείς πολύ εύκολα να ρυθμίσεις την πίεση που θέλεις σε ποσοστό ανάλογο εμπρός ή πίσω.

Το Wonder μπορεί και στρίβει γρήγορα με μεγάλη διάρκεια σε πλαγιολίσθηση, αρκεί να είσαι πάντα θετικός στο πάτημα του γκαζιού. Αυτό το γεγονός χρειάζεται είτε στο χώμα είτε στην άσφαλτο. Ο λόγος στην ύπαρξη του συγκεκριμένου φαινομένου υπάρχει εξαιτίας του πίσω άξονα κίνησης που είναι 100% μπλοκέ, παρέχοντας ίδιες στροφές κύλισης στους πίσω τροχούς κίνησης. Τέτοιους άξονες κίνησης συναντάμε στα καρτ και σε όσους γνωρίζουν και θυμούνται στις παλιές «γουρούνες», Για να στρίψεις πρέπει να είσαι συνέχεια στο γκάζι και πριν τη στροφή να φλικάρεις το τιμόνι με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαφρύνει ο έξω πίσω τροχός. Στη συνέχεια το Wonder στρίβει με τέτοιο μαγικό τρόπο δίνοντας μια αίσθηση οδηγικής απόλαυσης στον οδηγό του, ανακαλύπτοντας νέα όρια!

Για να μπορέσει κάποιος μελλοντικός ιδιοκτήτης του να νιώσει αυτές τις οδηγικές εμπειρίες που προσφέρει το συγκεκριμένο cross car, αρκεί να καλύψει το τίμημα της τιμής του, που ανέρχεται στις 34.500 ευρώ. Μπορεί να φαίνεται μεγάλο αυτό το νούμερο, αλλά για όσους οδηγούς γνωρίζουν και μπορούν να το διαθέσουν, μετά την αγορά του είναι έτοιμοι να μοιραστούν σπάνιες οδηγικές συγκινήσεις.

Για να γίνουμε κατανοητοί έχοντας βρεθεί στο δεξί μπάκετ με τον τέσσερις φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Φιλανδό Τόμι Μάκινεν, αγγίζοντας οδηγικά όρια άλλου επιπέδου, πιστέψτε με, ότι με το συγκεκριμένο τετράροδο όχημα δεν έχεις σε τίποτα να ζηλέψεις την οδήγηση ενός υπερόπλου επιπέδου WRC, που ας μην ξεχνάμε κοστίζει αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ περισσότερα χρήματα, νιώθοντας όμως ακριβώς την ίδια οδηγική εμπειρία με την αδρεναλίνη να διαπερνά το κορμί σου. Γεγονός που βιώσαμε οδηγώντας το Wonder από τη δική μας πλευρά.

Κλείνοντας αυτή τη ξεχωριστή δοκιμή θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον αντιπρόσωπο και ιδιοκτήτη του cross car, Γιάννη Χεκιμιάν καθώς και το μηχανικό του Κώστα Κακκαλή για αυτήν την ξεχωριστή εμπειρία που νιώσαμε μέσα από το μάκετ και την θέση του οδηγού, βιώνοντας τις δυνατότητες του συγκεκριμένου οχήματος. Τους ευχόμαστε με τη σειρά μας καλή επιτυχία στο πρωτάθλημα που θα συμμετέχουν.

Όσο για το συγκεκριμένο όχημα μπορεί να οδηγηθεί με ασφάλεια μέσα σε ελεγχόμενο χώρο μιας πίστας αφού πρόκειται για ένα cross car που όσο το πιέζεις τόσο αυτό εξελίσσει τα όρια σου. Μπορεί να κινηθεί με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, προσφέροντας μια διαφορετικού είδους ευχαρίστηση για τους λάτρεις των τεσσάρων και όχι μόνο τροχών. Β.Ο.