Το εργοστάσιο που βρίσκεται στην έδρα της γερμανικής μάρκας, άρχισε να λειτουργεί το 1922, κατασκευάζοντας αρχικά μοτοσικλέτες και κινητήρες αεροσκαφών.

«Το κεντρικό μας εργοστάσιο στην καρδιά του μητροπολιτικού Μονάχου έχει αψηφήσει το χρόνο. Διότι πάντα υπήρχαν άνθρωποι που κρατούσαν αυτήν την μονάδα παραγωγής σε κίνηση, πάντα διαθέτοντας το κατάλληλο ένστικτο για την κάθε εποχή και, κυρίως, βλέποντας μπροστά», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του BMW Group, Όλιβερ Τσίπσε, κατά την εκδήλωση για τα 100ά γενέθλια της μονάδας. Ευρισκόμενο μέσα στον αστικό ιστό του Μονάχου, το εργοστάσιο της BMW αποτελεί κομμάτι της ιστορίας της γερμανικής πόλης.

Το εργοστάσιο με την επιγραφή «Bayerische Motoren Werke» κατασκεύαζε αρχικά μοτοσικλέτες και κινητήρες αεροσκαφών, ενώ από το 1952 πέρασε στην παραγωγή αυτοκινήτων. Μερικά από τα πιο διάσημα και εμβληματικά μοντέλα της BMW κατασκευάζονταν εκεί: το λιλιπούτειο Isetta, η σπορ Μ3 και – από το 1975 – το best seller της γερμανικής μάρκας, η Σειρά 3.

Σήμερα το εργοστάσιο του Μονάχου είναι μία από τις πιο σύγχρονες μονάδες της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας. Κάθε μέρα 900 αυτοκίνητα από πέντε διαφορετικά μοντέλα βγαίνουν από τη γραμμή παραγωγής. Ξεχωρίζει η αμιγώς ηλεκτρική i4, με το 1/4 της ημερήσιας παραγωγής. Και το μερίδιο αυξάνεται διαρκώς, λόγω της αποδοχής της από το κοινό. Από το 2023, ένα στα δύο αυτοκίνητα που θα κατασκευάζονται στο εργοστάσιο του Μονάχου θα είναι αμιγώς ηλεκτρικό.

